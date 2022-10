Cât costă costumul verde neon purtat de Anamaria Prodan la parastasul mamei sale. Ținuta a fost creată de Versace

Joi, 6 octombrie 2022, Ionela Prodan ar fi împlinit 75 de ani, ocazie cu care fiica ei a organizat un adevărat parastas festival la Cimitirul Bellu din București. Totuși, ținuta impresarei nu a fost una de doliu, ci una care a ieșit în evidență, verde neon. În exclusivitate, pentru FANATIK, Anamaria Prodan a dezvăluit cât costă costumul și cine l-a creat.

Chiar dacă pregătirile pentru festin au început încă de dimineață, responsabilă cu organizarea evenimentului fiind nimeni alta decât Gabriela Lucuțar, cunoscută sub numele de „Regina Întunericului” și buna prietenă a impresarei, Anamaria Prodan a ajuns la mormânt în jurul orei 12.

Vedeta nu a fost singură, ci însoțită de Sarah, fiica ei. Cu toate că, inițial, Elena Merișoareanu a dezvăluit că tânăra nu va putea fi prezentă decât prin videocall, fiind plecată în Statele Unite ale Americii, se pare că aceasta s-a răzgândit și nu a putut să nu-i fie alături mamei ei.

Pe parcursul ceremoniei religioase, Anamaria Prodan nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind profund emoționată. Totuși, ținuta pe care vedeta a ales să o poarte nu este deloc una obișnuită pentru un astfel de eveniment.

Deși este o normalitate ca la slujbele de pomenire a celor trecuți în neființă să se poarte doliu și haine negre, Anamaria Prodan a ales un costum verde neon, pe care l-a asortat cu un tricou alb, simplu.

Ca accesorii, vedeta a optat pentru o geantă crem, de dimensiuni mici, două coliere, unul la baza gâtului și unul ceva mai lung, cu pandantiv sub formă de cruce și ochelari de soare.

În exclusivitate, pentru FANATIK, Anamaria Prodan a dezvăluit cât o costat costumul purtat la parastasul mamei sale. Creația face parte dintr-o colecție Versace apărută în anul 2019, iar impresara a dat pe el în jur de 3000 de euro.

„Este un costum Versace, nu îmi mai amintesc exact cât a costat, în jur de 3.000 de euro”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru Fanatik.ro.

Anamaria Prodan nu este singura vedetă suficient de îndrăzneață încât să poarte o ținută într-o culoare atât de vibrantă, de care mulți oameni se feresc.

În 2018, Blake Lively și-a făcut apariția în New York purtând același costum de la Versace, în perioada în care promova filmul A simple favor.

was spotted in New York wearing a neon green suit paired with a knit top in the same tone, all from the Men’s Collection.

