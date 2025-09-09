Cât costă, de fapt, iPhone 17 Air. Prețurile oficiale și cât trebuie să plătești în România pentru noul model Apple

Marți, 9 septembrie 2025, Apple va avea evenimentul oficial de lansare pentru noile sale produse: sunt incluse aici modelul complet iPhone 17 Air, ceasurile Apple Watch și mult așteptatele căști AirPods Pro 3. Cât costă aceste telefoane?

Prețurile oficiale pentru iPhone 17 Air

. Fanii vor avea șansa să cumpere un telefon mai subţire ca niciodată. În cadrul evenimentului anual de prezentare a produselor sale, de la Apple Park în Cupertino, California, Apple intenţionează să mai lanseze și seria 11 de Apple Watch și să actualizeze căștile AirPods.

”Vedeta” serii este însă noua gamă iPhone 17. Aceasta vine cu versiunile standard, Pro și Pro Max. Lor li se adaugă o surpriză majoră: modelul iPhone Air. Specialiștii din IT îl descriu ca fiind drept cel mai ușor telefon Apple de până acum, inspirat de linia MacBook-urilor ultra-subțiri, potrivit .

Dacă ne uităm la prețurile viitoarelor telefoane iPhone 17, analiștii sunt de părere că acestea ar trebui să fie mai mari decât al precedentului model, iPhone 16. Trebuie spus că este de așteptat ca modelele ”speciale” iPhone 17 Air și iPhone 17 Pro să fie cele mai scumpe.

Specialiștii de la TrendForce notează că noua ”familie” de smartphone-uri ar putea aduce scumpiri de până la 200 de euro pentru majoritatea modelelor iPhone 17. Ar putea scăpa, conform estimărilor, modelul de bază. Cel puțin în Statele Unite ar rămâne disponibil la prețul de 799 dolari, scrie .

iPhone 17 – 799 dolari

iPhone 17 Air – 1.099 dolari

iPhone 17 Pro – 1.199 dolari

iPhone 17 Pro Max – 1.299 dolari.

Cât costă în România, în funcție de stocare și culoare

Pentru a anticipa prețurile unui iPhone 17 Air în România este suficient să ne uităm la cazul modelului iPhone 16. Am văzut, în 2024, cum modelul iPhone 16 Pro Max, vârful de gamă, cu cel mai mare ecran de până acum, de 6,9”, a costat, în varianta de top, puțin sub 2.000 euro, adică aproape 10.000 lei. Prețurile la iPhone 17 Air, la fel ca în trecut, vor varia în funcție de stocare și culoare.

Diferențele de preț față de SUA și Europa

Apple este o companie cunoscută pe piața gadgeturilor pentru faptul că produce telefoane inteligente la prețuri piperate. Fără îndoială, recent lansatul iPhone 17 nu reprezintă o excepție.

Am văzut în trecut cum, pe piața din Statele Unite, smartphone-ul costa mai puțin. Pe de altă parte, utilizatorii din Uniunea Europeană trebuie să plătească mai mulți bani pentru a deține un model de top. Sunt voci care spun că în Europa prețurile vor fi ceva mai mari cu zeci sau chiar sute de dolari. iPhone 17 Air, potrivit analiștilor, trebui să coste între 899 și 1.099 de dolari.

Cât costă iPhone 17 Air la abonamentele operatorilor

În România, viitorul Apple iPhone 17 Pro va avea un pret de pornire cu 50 de dolari mai mare decat iPhone 16 Pro. Acesta va veni însă cu un spațiu de stocare minim de 256 GB. Asta înseamnă dublu față de capacitatea de baza a modelului de anul trecut.

Ofertele Orange, Vodafone și Digi pentru noul model

Deocamdată, ofertele Orange, Vodafone și Digi pentru noul model iPhone 17 nu au apărut. Cel mai probabil, asta se va întâmpla în zilele următoare, atunci când modelele noului Smartphone vor apărea în vitrine.

Ne uităm însă la situația unui iPhone 16 Pro, pentru a ne face o idee. Astfel, un telefon care are o capacitate de stocare de 128 GB costă 999 de dolari, în timp ce versiunea de 256 GB costă 1.099 de dolari. Apoi, iPhone 16 Pro Max, versiunea mai mare, cu o capacitate de stocare de 256 GB, costă 1.199 de dolari. Ambele modele Pro ofereau până la 1 TB de stocare.

Specificațiile iPhone 17 Air – ce primești pentru banii dați

Noul iPhone 17 Air este mai scump, dar banii sunt dați pe un produs cu adevărat revoluționar. Sinteza specificațiilor:

Design: model complet nou, ultra-subțire (5,5 mm)

Ecran: OLED de 6,6 inci, 120Hz

Procesor: Apple A19

Memorie RAM: 12 GB

Camere: spate 48 MP, frontală 24 MP

Altele: un singur difuzor, husă opțională cu baterie.

Noul design ultra-subțire și ecranul revoluționar

iPhone 17 Air va avea un ecran OLED de 6,6 inci cu tehnologie ProMotion de 120 Hz și o cameră unică de 48 de megapixeli pe partea din spate. iPhone 17 Air va renunța, iată, la sistemele multi-cameră din modelele Pro.

Noul iPhone 17 Air va avea o grosime de doar 5,5 milimetri. Asta înseamnă că este cel mai subțire smartphone din istoria Apple. De asemenea, telefonul va funcționa doar cu eSIM, Apple renunțând complet la slotul pentru cartele fizice.

Performanța procesorului și autonomia bateriei

Dacă ne uităm la cele două modele iPhone 17 Pro și 17 Pro Max, acestea vor aduce îmbunătățiri la nivelul camerei cu zoom. Sunt așteptate upgrade-uri și la capitolul filmare. Vor fi primele telefoane Apple cu filmare la rezoluție 8K. În plus, aceste modele vor folosi noul procesor Apple A19 Pro, pe când variantele 17 și 17 Air vor adopta doar varianta ”standard A19”.

Când apare oficial în România?

Fanii Apple din România nu mai au mult de așteptat până când își vor putea cumpăra noile modele iPhone 17. Telefoanele vor fi disponibile pentru precomandă în vinerea de după evenimentul de lansare. În acest caz vineri, 12 septembrie.

Ulterior, modelele iPhone 17 sunt puse în vânzare în magazinele de retail o săptămână mai târziu: anul acesta, vineri, 19 septembrie. Așadar, și în România, noile telefoane pot fi cumpărate peste doar câteva zile.

Există diferențe între varianta europeană și cea americană?

Din nou, pentru a anticipa diferențele dintre varianta din SUA și cea din Europa a noilor telefoane iPhone 17 ne uităm la cel mai recent model. La iPhone 16, una dintre principalele diferențe este legată de suportul pentru SIM. Modelele de iPhone 16 disponibile în UE sunt dotate cu sertar pentru Nano SIM, în timp ce cele de pe piața americană nu mai dispun de un astfel de sertar fizic.

O altă diferență majoră este partea de software, în special iOS-ul, care este diferit și. În comparație cu cei din State, utilizatorii din țara noastră nu au avut acces la Apple Intelligence și , conform .