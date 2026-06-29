Cât costă, de fapt, naționala Canadei, prima echipă calificată în optimile CM 2026. Comparație devastatoare pentru tricolorii lui Gică Hagi

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Naționala Canadei este prima echipă calificată în optimile de la Campionatul Mondial 2026 după 1-0 cu Africa de Sud în șaisprezecimi. Cât costă în total echipa pregătită de americanul Jesse Marsch față de naționala României, echipa lui Gică Hagi. Comparație fabuloasă între cele două reprezentative.

Cota de piață a naționalei Canadei, prima echipă calificată în optimile CM 2026

Trupa condusă de Jesse Marsch și-a croit drumul până aici după un parcurs bun în grupa B, unde a terminat pe locul 2 cu 4 puncte. În echipa canadienilor se regăsesc mai mulți jucători bine cotați.

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Lotul Canadei este evaluat la o sumă de peste trei ori mai mare decât cel al României, diferența totală fiind de aproximativ 141,7 milioane de euro (198,65 milioane de euro față de 56,95 milioane de euro). Valoarea ridicată a naționalei canadiene este susținută puternic de vedete care evoluează la cel mai înalt nivel, precum Alphonso Davies (Bayern Munchen), care este evaluat singur la 40 de milioane de euro (reprezentând aproximativ 20% din valoarea întregului lot).

În echipa „tricolorilor”, cei mai bine cotați fotbaliști sunt toți stranieri: Andrei Rațiu (aprox. 18 mil. de euro), Radu Drăgușin (aprox. 16 mil. de euro) și Dennis Man (aprox. 15 mil. de euro). Canada se bazează pe un lot ușor mai numeros și mai matur pentru competițiile curente, având o medie de vârstă de 27 de ani, față de 26,1 în cazul României.

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Cei mai bine cotați jucători din naționala Canadei

Pe lângă Alphonso Davies, amintit mai sus, în lotul naționalei Canadei se mai regăsesc și alți jucători cu cote de piață bune. Jonathan David, atacantul de 26 de ani legitimat la Juventus, este evaluat la 30 de milioane de euro. Ismael Kone, mijlocașul central de 24 de ani de la Sassuolo, are o cotă de 25 de milioane de euro.

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Promise David, colegul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise, dar și Tajon Buchanan, de la Villarreal, vin din spate cu cote de 17, respectiv 12 milioane de euro. Din cei 27 de jucători prezenți în acest moment în lotul Canadei, 24 dintre ei evoluează în străinătate.

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Canada a surclasat România la București

Echipa națională a României a fost învinsă categoric de reprezentativa Canadei la meciul amical disputat în toamna anului 2025, la București. Jonathan David (min. 11), Ali Ahmed (min. 22) și Niko Sigur (min. 77) au fost responsabili de