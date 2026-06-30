Cât costă, de fapt, naționala Marocului, echipă calificată în optimile CM 2026 după ce a eliminat Olanda. Suma este fabuloasă în comparație cu tricolorii lui Gică Hagi

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Deja nu mai este o surpriză că naționala Marocului poate pune probleme oricărei echipe, iar dacă acest lucru nu era clar după Campionatul Mondial din 2022 și Cupa Africii din acest an, atunci sigur va deveni ceva cert după turneul final din SUA, Canada și Mexic. însă acest lucru nu mai pare o super-performanță pentru o națională cotată la sute de milioane de euro.

Cât costă naționala plină de staruri a Marocului. Diferența față de România este de la cer la pământ

naționala Marocului își continuă aventura la Campionatul Mondial din 2026 și are o șansă importantă la un sfert de finală epic, contra Franței, unde și-ar putea lua revanșa după semifinala pierdută în urmă cu patru ani.

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Dacă pentru unii aceste rezultate reprezintă o surpriză, în realitate nu este chiar așa. Naționala Marocului are în componență staruri ce alcătuiesc un lot în valoare de 447 de milioane de euro. Vedetele lotului sunt Achraf Hakimi (PSG, 80 de milioane de euro), Ayyoub Bouaddi (Lille, 50 de milioane de euro), Ismael Saibari (Bayern Munchen, 40 de milioane de euro) și Brahim Diaz (Real Madrid, 35 de milioane de euro).

Cota de piață a acestei echipe este de peste 4 ori mai mare decât cea a naționalei lui Gică Hagi, care se ridică la doar 107 milioane de euro. De fapt, fără două dintre starurile echipei (n.r. – Man, Drăgușin, Rațiu), doar fundașul lateral al „Reginei Europei”, Achraf Hakimi, ar valora mai mult decât întreg lotul „tricolor”.

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Canada – Maroc este prima optime de finală stabilită la CM 2026! Care poate fi ruta africanilor până în fazele finale

După ce marocanii au trecut de Olanda la loviturile de departajare, tabloul competiției a dezvăluit deja prima optime de finală cunoscută de la CM 2026. Canada, care a trecut de Africa de Sud în șaisprezecimile de finală, va fi adversara Marocului din următoarea fază.

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La o primă vedere, Maroc pare o favorită certă, însă acest turneu final ne-a demonstrat deja că nu calculul hârtiei face legea pe teren, ci dorința, dedicarea și inspirația fotbaliștilor. Dacă va trece de țara gazdă, Maroc ar putea întâlni în sferturi naționala Franței. Mbappe & Co. trebuie să treacă mai întâi de Suedia, iar mai apoi de Paraguay pentru a accesa sfertul de finală, care ar fi o reeditare a semifinalei de la ediția precedentă. Atunci, „les bleus” se impuneau cu 2-0.

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Dacă ar reuși surpriza în fața Franței, Maroc se poate întâlni în semifinale cu Portugalia sau Spania, în timp ce în actul final cele mai probabile adversare care pot veni de pe partea opusă de tablou sunt Anglia, Brazilia sau Argentina.