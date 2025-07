Cât costă, de fapt, o cameră la Hotel Internațional din Sinaia. Puțini români își permit să stea o noapte

Cât costă o cameră la Hotel Internațional din Sinaia, unde Piedone ar fi anunțat niște controale și cine îl deține? Numele patronului e o adevărată surpriză.

Cât costă o cameră la Hotel Internațional Sinaia, unde Piedone ar fi pus la cale un control anunțat

Context: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au ajuns marți, 22 iulie 2025, la un complex rezidențial din Mamaia Nord, unde era cazat Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC. Fostul primar din București este suspectat, printre altele, pentru că ar fi avertizat conducerea hotelului Internațional din Sinaia că urmează să aibă loc controale, spre deosebire de alte descinderi ale ANPC care nu sunt anunțate în prealabil.

Marți dimineață, au loc percheziții în mai multe puncte, printre care casa lui Piedone din Bragadiru, dar și la hotelul din Sinaia. Hotel Internațional este unul dintre cele mai căutate din Sinaia.

Cât costă, așadar, o cameră la Hotel Internațional din Sinaia, cel care apare în noul dosar al DNA, care a explodat direct în fața șefului de la Protecția Consumatorului? Sumele diferă în funcție de perioadele anului, însă, ca medie, o noapte de cazare e în jur de 600 de lei. Trebuie spus că fiind unul dintre cele mai căutate hoteluri, nu mai sunt deja disponibile rezervări pentru sărbătorile de iarnă (Crăciun și Revelion).

Ce facilități are Hotel Internațional din Sinaia

Ce facilități are Hotel Internațional din Sinaia, cel care apare în ancheta ? Dispune de două piscine interioare și un centru spa, unul de înfrumusețare, dar și restaurante selecte.

Restaurantul Panoramic din interiorul hotelului are o capacitate de 350 de persoane, iar restaurantul Tirol oferă specialități tiroleze. Clienții se pot bucura și de preparate specifice italienești, dar și de cele locale.

Cine deține hotelul

Hotelul este deținut de un fost greu al Partidului Național Liberal (PNL), Dan Radu Rușanu. Liberalul a fost deputat în Parlamentul României și a ocupat funcții importante de-a lungul timpului.

Rușanu a condus, la un moment dat, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Patronul hotelului este în prezent membru în consiliul de administrație al BNR, iar între 1999 și 2001 a fost președinte al Băncii de Export-Import a României,

Hotelul are mai mulți acționari, principalul fiind Radan 2000 SRL, iar pe lângă acesta figurează, pe lângă Dan Radu Rușanu, și Ana-Rucsandra Rușanu, una dintre fiicele fostului parlamentar PNL.

Ce avere are patronul Hotelului Internațional din Sinaia

Dan Radu Rușanu este cel mai bogat membru al consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. FANATIK . Pe lângă hotelul din Sinaia, acesta deține spații de cazare și în București și Iași. În anul 2006, Rușanu avea o avere estimată la 60 de milioane de dolari.

În București, Rușanu are un apartament de 56 de metri pătrați. În plus, patronul hotelului Internațional din Sinaia are bijuterii din aur, diamante și icoane vechi extrem de valoroase. Rușanu a economisit în conturi o sumă totală de 3.532.000 de lei și 100.000 de euro, adică vreo 800.000 de euro.

Unde e amplasat hotelul în Sinaia

Hotelul este situat într-o zonă bine evaluată din orașul Sinaia, pe strada Avram Iancu, aproape de Castelul Știrbey (la 350 de metri) și la o distanță de 450 de metri de centrul orașului-stațiune.

Hotelul este unul de patru stele, iar pe platforma Booking este evaluat de către cei care i-au trecut pragul cu nota 9,4, existând numeroase comentarii de apreciere față de serviciile oferite.

Ce dosare penale a mai avut Cristian Popescu Piedone. Implicarea în cazul Colectiv

Cristian Popescu Piedone, cel care s-a recomandat ca un foarte bun prieten al lui Dan Radu Rușanu, nu este pentru prima oară vizată de o anchetă penală. A fost anchetat, printre altele, pentru eliberarea unor autorizații ilegale pentru diferite spații comerciale, pe vremea când era primar al sectorului 4, însă aceste dosare nu au avut aceeași greutate pe care a reprezentat-o în spațiul public speța Colectiv.

În urma incendiului din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015, Piedone a fost acuzat de abuz în serviciu și alte infracțiuni legate de eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru club. În anul 2022, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. După aproximativ un an, fostul primar a fost eliberat condiționat din pușcărie.