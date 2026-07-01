Cât costă, de fapt, o ședință de tratament la celebra Marijana Kovacevic. Prețurile nu sunt chiar atât de mari

ADVERTISEMENT

Marijana Kovacevic este cunoscută în toată lumea pentru tratamentele sale speciale prin care îi ajută pe sportivi să revină mai repede pe teren după anumite probleme medicale. Acum, s-a aflat și ce prețuri practică specialista din Serbia pentru aceste intervenții.

S-au aflat prețurile pentru tratamentul la Marijana Kovacevic

FCSB este la serviciile Marijanei Kovacevic pentru recuperarea rapidă a fotbaliștilor. Medicul ”roș-albaștrilor”, Flavius Arămitu, a a dezvăluit că prețurile pentru o ședință de tratament la celebra vindecătoare nu sunt deloc mari.

ADVERTISEMENT

”Marijana Kovacevic este acum prietena mea foarte bună. Am cunoscut-o în primul meu an la clubul din Emiratele Arabe Unite (n.r. – Al Shaab). S-au accidentat doi dintre jucătorii noștri străini. Pentru a-i recupera mult mai repede, s-a apelat la varianta Marijana Kovacevic, pe filiera Marius Șumudică.

A sosit în Emirate, am cunoscut-o… Da, sunt două variante de tratament: una la Belgrad și una când poți să o chemi unde dorești tu. Tariful este dublu, dar nu este o sumă pe care cineva să nu și-o permită, una exorbitantă.

ADVERTISEMENT

Este 1.000 de euro. Adică, 500 de euro la Belgrad, 1.000 de euro în deplasare. Probabil că, în medie, o terapie are patru ore și jumătate”, a declarat Arămitu, la podcast-ul .

ADVERTISEMENT

Marijana Kovacevic, ajutată de tatăl său pentru a-și dezvolta afacerea

Doctorul celor de la FCSB a povestit cum a ajuns să aibă o relație de prietenie cu Marijana Kovacevic și astfel a aflat că aparatul folosit de specialistă a fost modificat chiar de tatăl său, inginer în armata sârbă.

ADVERTISEMENT

”Am cunoscut-o. Eu fiind un tip sociabil, prietenos, am stat cu ea și am văzut ce face. Un fel de fizioterapie cu un gel. Mi-a spus că sunt printre puținii doctori care au stat cu ea să vadă, care n-au avut cuvinte de ocară la adresa ei. M-a rugat dacă pot să consult un jucător de la Schalke, care venea din Germania în Emirate să-l trateze ea.

Așa am dezvoltat o relație de prietenie. Ea este farmacist. Tatăl său… Nu, ea a inventat gelul pe baza unui gel cosmetic. Tatăl ei este un inginer cu istoric în armata sârbă și care a modificat acest aparat de fizioterapie, care este pentru medicină sau chirurgie estetică”, a spus Flavius Arămitu.

ADVERTISEMENT

Cum îi vindecă Marijana Kovacevic pe fotbaliști

Prezent în cadrul unei ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul fundaș al naționalei României, Florin Gardoș, a dezvăluit pentru a reuși să-i pună pe picioare pe jucătorii cu probleme.

”Are un aparat cu ultrasunete. Chiar te curentează. Crema pătrunde adânc în țesut. Lucrurile se desfășoară profesionist. Are un doctor care te așteaptă în aeroport. Face un RMN să vadă cât de gravă e accidentarea, după care îți face un program să stabilească de câte ședințe e nevoie.

De obicei, zice că ai nevoie de 3-4 ședințe. O ședință durează cam 30-40 de minute. Doare. E un fel de curent constant pe care îl generează în zona respectivă. Îți poate face și două ședințe pe zi.

Depinde și de tine. Nu doare extrem de tare, dar depinde și câte programări are ea. În general, nu ai timp să stai 3-4 zile. Mie mi-a făcut două într-o zi: una dimineața și una seara. Te reface”, a afirmat Gardoș.