Cât costă, de fapt, ouăle românești la poarta fermei. Ce se întâmplă cu tarifele înainte de Paște

Ouăle românești sunt achiziționate de multe persoane, mai ales înainte de Paște. Care sunt tarifele în această perioadă, în cazul produselor de la poarta fermei?

Ce preț au ouăle românești la poarta fermei

din România se numără printre cele mai mici din țările Uniunii Europene, la poarta fermei, conform Observatorului Prețurilor din UE. În perioada Paștelui, consumul de ouă crește cu 50%, însă tarifele nu au crescut foarte mult, spre deosebire de anul trecut.

În medie, un român consumă aproximativ 30 de ouă în perioada Paștelui. Într-o lună obișnuită, media este de 21 de ouă. La poarta fermei, prețul unui ou este de 0,60 de lei bucata în România.

Președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van, a oferit asigurări că nu există motive pentru care tarifele să crească. Acesta a comparat prețurile din România cu cele din alte țări UE.

“Conform Observatorului Prețurilor în Uniunea Europeană (UE), prețul ouălor în România, la poarta fermei, era săptămâna trecută 211 euro/100 kg, ceea ce înseamnă că oul se vindea cu aproximativ 60 de bani, în timp ce anul trecut în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale era undeva la 55 de bani un ou.

Dacă mă uit la prețurile înregistrate în alte țări, România are printre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, la poarta fermei. Bulgaria are 222 euro/100 kg, Ungaria are 286 euro/100 kg, Polonia – 314 euro/kg, noi avem 211 euro, iar ca noi mai este Finlanda cu un preț de 204 euro/100 kg. În rest, toate celelalte țări din UE sunt peste noi”, a precizat acesta, potrivit .

Ce se întâmplă cu prețurile înainte de Paște

Președintele UCPR a vorbit și despre oferta de ouă a industriei avic0le, înainte de Paște. Ilie Van a transmis că, în fiecare an, aceasta este mai mare cu aproximativ 50%, spre deosebire de o lună obișnuită.

“În general, oferta în perioada aceasta a Sărbătorilor Pascale crește cam cu 50% față de o lună obișnuită. Dacă într-o lună obișnuită un român mănâncă aproximativ 21 de ouă, consum mediu, în luna cu Sărbători Pascale mănâncă 30 de ouă.

Fermierii își programează fluxurile în așa fel încât în perioada aceasta să aibă suficiente ouă, iar prețurile sunt bune. De exemplu, dacă au găini aproape de sfârșitul ciclului, nu le taie acum ci după Paște”, a adăugat președintele UCPR.

Fermele avicole de la noi din țară pot să asigure 100% din consumul intern de ouă. Acestea livrează și la export, în general în țările UE. Schimbul este “continuu și reciproc” și s-au mai rezolvat și problemele în legătură cu ouăle ce provin din Polonia.

“Și noi ducem afară ouă și din afară vin ouă pe piața românească. Schimbul intracomunitar funcționează. Deocamdată nu mai sunt probleme cu Polonia, nu prea mai avem concurență, pentru că au și ei niște probleme cu gripa aviară, cu rețelele comerciale. Polonia era cel mai mare furnizor de ouă către noi, dar acum nu ne afectează foarte tare. Noi asigurăm consumul 100% din fermele avicole”, a mai explicat Ilie Van.

Mai mult, a apărut și producția țărănească de ouă. În luna aprilie, este vârf de producție în curțile gospodarilor, după cum a mai spus președintele UCPR.

În supermarketuri deja au apărut Acestea sunt provenite, însă, din schimburi intra-comunitare, din țări cum ar fi Austria sau Germania. În aceste state, nu mai sunt mulți care vopsesc ouă.