Cât costă, de fapt, să îți deschizi un cont la Revolut, Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, Raiffeisen sau CEC Bank. Cum poți face asta fără să pierzi timp

În acest moment, cetățenii din România au la dispoziție o multitudine de opțiuni pe piața financiară. Cât îi costă dacă vor să își deschidă un cont la Revolut, Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, Raiffeisen sau CEC Bank.

Trăim într-o eră a digitalizării în care aproape orice cetățean deține un cont bancar. La ora actuală, pachetele de cont curent sunt o metodă eficientă prin care poți avea acces la mai multe servicii bancare, plătind costuri mai mici.

Cei care nu au deja un cont sau pur și simplu vor să se transfere de la o bancă la alta se întreabă probabil ?

În 2025, procesul este unul extrem de rapid și de avantajos pentru oricine. În primul rând, trebuie spus că nu mai este necesară o vizită la ghișeul băncii pe care și-o aleg oamenii. Cele mai mari bănci din țară oferă deja opțiunea deschiderii unui cont bancar în regim online. Sunt necesari pași extrem de simpli.

La cele mai importante bănci de pe piață, deschiderea unui cont se face fără costuri. Tarifele, care diferă, apar de regulă atunci când vorbim de comisionul de administrare impus de bancă.

Cât costă să deschizi un cont la Banca Transilvania

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România și Europa de Sud-Est, vine cu o ofertă extrem de avantajoasă și de accesibilă pentru cetățeni. Dacă vreți un cont la BT o puteți face prin două modalități: online sau la o sucursală.

Cel mai important de punctat e faptul că acest proces este gratuit. Durează doar 10 minute, spun cei de la BT. ”Nu plătești nici când deschizi un cont, nici când îți faci un card. Și nici nu e nevoie să faci un rulaj minim pe lună. Dacă nu ești client BT, în doar 10 minute îți faci cont și card la noi prin BT Pay 100% online”, comunică .

Cetățenii care optează online pentru un cont la BT trebuie să știe că în primul rând au programat un interviu video cu un consultant al băncii Transilvania. Apoi, se va face eliberarea cardului bancar în format digital. Ulterior, pentru un card în format fizic, se poate opta pentru livrarea acestuia la domiciliu sau într-o agenție BT. Tot procesul este gratuit.

La Banca Transilvania se oferă diverse abonamente de cont curent. Unele au gratuități, cum e cazul conturilor Salut sau Student. Se poate verifica pe care sunt aceste abonamente și care sunt condițiile pentru a beneficia de gratuități.

Ce taxe percepe Revolut pentru un cont și pentru trimiterea cardului

Veștile sunt bune și pentru . Procesul este gratuit. De notat că nu există taxe lunare nici pentru planul Standard.

O taxă unică este prevăzută doar pentru livrarea cardului fizic, care variază în funcție de planul ales. Mai sunt și o serie de taxe pentru anumite servicii, cum ar fi personalizarea cardului sau upgrade-ul la un plan cu plată.

Dacă ai nevoie să-ți deschizi un cont Revolut Business, banca virtuală explică pașii de urmat. În primul rând, ai de completat un scurt formular online. Asta durează aproximativ 10 minute. Banca va analiza solicitarea ca parte a procesului de creare a contului.

După aprobare, va fi configurat rapid contul pentru a-l putea folosi de client. ”Este posibil să te contactăm sau să-ți lăsăm un mesaj în solicitare pentru a confirma câteva detalii. Dacă se întâmplă acest lucru, te vom ghida prin informațiile sau documentele necesare”, precizează Revolut.

Ce documente trebuie prezentate la deschiderea unui cont la Raiffeisen

Ne uităm acum către austriecii de la Raiffeisen. Aici, pentru a deschide un cont bancar ca persoană fizică, sunt necesare câteva date personale, cât și o copie a cărții de identitate.

La fel ca în cazul BT, deschiderea contului euro la Raiffeisen se poate face la cea mai apropiată agenție Raiffeisen, printr-o solicitare online sau direct din aplicația Smart Mobile.

La Raiffeisen, atât deschiderea unui cont curent cât și închiderea sa costă 0 lei. În plus, taxa lunară de administrare a Pachetelor ZERO Tot și ZERO Simplu este 0 lei. Există o singură condiție: să fie efectuată cel puțin o “Tranzacție electronică” în decursul unei luni calendaristice.

Banca mai spune că, dacă într-o lună nu reușești să faci nici măcar o plată, plătești 12 lei pentru luna respectivă și ai aceleași beneficii. Apoi, dacă ai între 18 și 24 de ani, nu plătești nimic chiar dacă nu faci nicio plată pe lună.

Cât costă să îți deschizi un cont la BCR, BRD și ING

O altă bancă mare din țară, BCR, percepe 0 lei pentru deschiderea unui cont curent. Pe de altă parte, există costuri asociate cu administrarea pachetelor de cont curent, care pot varia în funcție de pachetul ales.

Astfel, pentru pachetul Vreau George Standard ai zero lei costuri de administrare dacă încasezi lunar, cel puțin, 2.000 lei. De asemenea, pentru clienți cu vârsta peste 18 ani și până la împlinirea vârstei de 22 de ani se percepe zero comision pentru administrarea contului George 3.0, dacă fac lunar minim o tranzacție prin aplicația George sau cu cardul. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile, se percep costuri de 12 lei pentru contul George 3.0

Tot la BCR, pentru emiterea unui card de debit la BCR, se percepe o taxă de 15 lei pentru livrarea acestuia prin curier, conform informațiilor de la .

Ne uităm acum la deschiderea unui cont bancar online la BRD. Procesul este gratuit. Vi se cere doar să nu fiți deja client BRD, să aveți peste 18 ani, să aveți buletin valid, să aveți rezidență fiscală unică în România.

La , deschiderea unui cont ING este gratuită. De asemenea, emiterea primului card instant atașat contului ING Card Complet este gratuită, la fel și cardurile virtuale ING. Apar o serie de taxe doar pentru emiterea ulterioară a altor carduri sau pentru administrarea unor tipuri de carduri premium.

Ce avantaje aduce CEC Bank pentru cei care își deschid cont

Banca de stat CEC Bank oferă și ea gratuitate pentru românii care optează pentru deschiderea unui cont. Demersul se poate face și online. Durează circa 10 minute.

După ce ai contul bancar online deschis, cardul de debit îl vei primi la adresa indicată, în cel mai scurt timp. Vei avea la dispoziție și aplicațiile de Mobile/Internet/Phone Banking.

CEC Bank mai anunță că clienții au comision 0 lunar de administrare la contul bancar dacă au încasări lunare reprezentând venituri de minimum 2.000 lei.