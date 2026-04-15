Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid

UEFA Champions League și-a stabilit primele două semifinaliste, PSG și Atletico Madrid, care le-au eliminat pe Liverpool, respectiv Barcelona. În ceea ce o privește pe campioana Europei, ea va juca manșa tur la Paris împotriva unui alt adversar de top, Bayern Munchen sau Real Madrid.

Cât costă un bilet de avion pentru semifinala UCL de la Paris

Atât PSG, cât și Atletico Madrid vor juca turul semifinalelor pe teren propriu. Echipa lui Luis Enrique va juca prima împotriva lui Bayern Munchen sau Real Madrid într-un duel programat marți, 28 aprilie, de la ora 22:00. Adversara parizienilor se află . În tur, bavarezii s-au impus cu 2-1.

Având în vedere magnitudinea partidei pe care o va disputa PSG, fie împotriva lui Bayern, fie a Realului, meciul va stârni cu siguranță interes și din partea microbiștilor din România. PSG – Bayern Munchen sau PSG – Real Madrid poate fi oricând o finală de Liga Campionilor, dar nu oricând poate fi și atât de accesibilă pentru fanii de la noi din țară.

În primul rând, distanța este destul de scurtă. Un zbor de la București la Paris, fără escală, durează de obicei între 2 ore și 50 de minute și 3 ore și 10 minute. FANATIK a studiat ofertele companiilor aeriene pentru finalul lunii aprilie, iar cele mai ieftine variante sunt cele de la Wizz Air și Ryanair. Pentru un zbor cu plecare din București, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, marți, 28 aprilie, și întoarcere miercuri, 29 aprilie, de pe Charles de Gaulle Airport, prețul este de doar 131 de euro.

Cât costă o noapte de cazare în capitala Franței

FANATIK a analizat și ofertele de cazare din Paris pentru aceeași perioadă. Astfel, pentru un hotel de 4 stele situat în apropierea stadionului prețurile pentru o cameră dublă mai mult decât decentă se învârt în jurul sumei de 200 de euro pe noapte.

Parc des Princes este situat în vestul Parisului lângă Bois de Boulogne, unul dintre plămânii verzi ai capitalei Franței, și în vecinătatea arenei Roland Garros. Stadionul nu e chiar în centrul turistic al Parisului, dar este bine conectat și, în maximum de 30 de minute, poți ajunge la obiective precum Turnul Eiffel.

Biletele la meci, mai scumpe decât zborul și cazarea la un loc

Dacă partea de zbor și de cazare nu pare deloc complicată și este chiar accesibilă din punct de vedere financiar, situația se complică când vine vorba de biletele la meci. Acestea pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al lui PSG sau prin platforma de ticketing a celor de la UEFA. Șansele pentru ca un fan român să obțină un bilet la meci prin aceste metode sunt foarte mici. De obicei, aceste tichete sunt scoase la vânzare în număr limitat și ajung cu prioritate la abonați, membri ai clubului sau parteneri și se epuizează aproape instant.

Cei care doresc să vadă pe viu semifinala UCL se pot însă reorienta către platforme de revânzare a biletelor la meci, precum StubHub, Viagogo sau Ticombo. Aici, însă, prețurile cresc semnificativ, în funcție de cerere și importanța meciului. În cazul partidelor din fazele eliminatorii ale competiției, precum semifinalele, costurile pot depăși cu ușurință câteva sute sau chiar mii de euro, mai ales atunci când se întâlnesc echipe de top precum PSG, Bayern sau Real Madrid.

Prețuri uriașe pe piața de revânzare

Diferența dintre prețurile oficiale și cele de pe piața de revânzare este uriașă. Dacă în mod normal un bilet la un meci de Champions League poate varia între aproximativ 100 și 400 de euro, în fazele eliminatorii prețurile cresc considerabil. În plus, pentru meciurile de top, cererea depășește cu mult oferta, ceea ce duce la o adevărată explozie a prețurilor pe piața secundară.

În concluzie, cine vrea să cumpere acum un bilet pentru semifinala UCL, nu doar că îi va fi foarte dificil, ci va trebui și să bage adânc mâna în buzunar. În multe cazuri, prețul unui singur bilet ajunge să fie mai mare decât costul total al unui city-break, incluzând zborul și cazarea. Astfel, participarea la un meci de genul PSG – Bayern sau PSG – Real devine un lux accesibil doar pentru o mică parte dintre suporteri.