Cât costă, de fapt, slipul de concurs al lui David Popovici! Suma exorbitantă pe care o plătește pentru fiecare pereche în parte

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Campionul olimpic David Popovici a vorbit despre eforturile financiare pe care le depune înainte de a merge la un concurs. Iată cât costă, de fapt, fiecare pereche de slip pe care sportivul o folosește.

David Popovici, despre prețul unui slip de concurs

David Popovici (21 ani) este cel mai bun înotător din România, cu un palmares interesant în natație. Are numeroase premii, însă puțini cunosc sacrificiile pe care le depune pentru a fi un nume relevant în sport. Puțini știu pe care nu le ratează niciodată.

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Mulți nu cunosc faptul că trebuie să cheltuiască sume importante pentru competiții. Spre exemplu, la Campionatele Europene, unde , poartă un slip foarte costisitor. Echipamentul pentru înot este unul special, șortul pentru concurs fiind, de fapt, un costum tehnic conceput special pentru compresie.

Acesta are rolul de a reduce rezistența la înaintare, având și o potrivire extrem de precisă. Costul unui astfel de slip este unul destul de piperat, românul scoțând din buzunar suma de 400 de euro. Asta înseamnă că este vorba de 2.000 de lei pentru o singură pereche, un preț exorbitant pentru un sportiv aflat la început de drum.

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La Campionatele Europene de Natație din Paris românul poartă un model de culoare albastră. Concret, este vorba un slip care face parte din colecția Arena Powerskin Carbon-Air² Jammer. Șortul este realizat dintr-o singură bucată de material foarte subțire și lucios, cu fibre de carbon integrate și foarte puține cusături.

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”Înotul nu e cel mai scump sport, dar nu e ieftin”

„Am început să fiu susținut odată ce am ieșit dublu campion mondial. Cum ajungi acolo? Cum ajungi acolo fără susținerea lor, fără bani? Pentru că înotul nu e cel mai scump sport, dar nu e ieftin. Slipul ăla cu care mă duc eu la Jocurile Olimpice e 400 de euro, bucata aia de material!

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E scump echipamentul, ai nevoie de deplasări, de cantonamente, de concursuri plătite, de apă caldă!”, a explicat David Popovici în urmă cu ceva vreme, în podcastul moderat de Micutzu, pe canalul său de YouTube, scrie . În cadrul interviului publicat la începutul anului 2025 cel supranumit „Rechinul” a discutat și despre alte subiecte.

David Popovici: ”Am cele mai bune echipamente disponibile”

David Popovici nu se rezumă doar la slipul de concurs când merge la competiții. Sportivul mai cheltuie o sumă destul de mare și pentru alte elemente care fac parte din echipamentul de înot de performanță. Unul dintre acestea este reprezentat de ochelarii de protecție care sunt special concepuți pentru acest sport de apă.

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De asemenea, campionul olimpic mai are nevoie de cască. Din fericire, beneficiază de un contract de sponsorizare cu un brand global de echipament sportiv de nataţie. Colaborarea a fost semnată când sportivul avea doar 17 ani, după ce ajunsese până în finala de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, atât în proba de 100 metri liber (locul 7), cât şi în cea de 200 metri liber (locul 4).

„Sunt încântat să anunţ că acum sunt un sportiv Arena. Simt că este foarte important pentru mine să mă pot baza pe un partener puternic ori de câte ori este nevoie. Având Arena de partea mea, îmi permite să mă concentrez asupra obiectivelor mele, ştiind că am cele mai bune echipamente disponibile”, a spus David Popovici, relatează .