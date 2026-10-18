Cât costă echipamentul complet al unui pilot de Formula 1. Nu orice român își permite așa ceva

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Fiecare activitate în parte implică un cost pe care sportivul trebuie să-l achite integral, dacă nu dispune de sponsori și contracte de imagine. Un echipament complet pentru un pilot de Formula 1 poate ajunge la o valoare uriașă pe care foarte puțini români și-o permit. În realitate, este vorba de mii de euro.

Ce îmbrăcăminte are un pilot de Formula 1 și care sunt prețurile

Standardele stricte de siguranță impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA) îl ajută pe pilotul de curse, mai ales dacă concurează în . Sportivii din acest domeniu sunt nevoiți să-și cumpere un costum special care este realizat din material hi-tech (fibră de carbon de uz militar, straturi multiple de Nomex ignifug).

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Echipamentul complet este unul destul de costisitor, în cazul în care nu există un contract de sponsorizare. Un set de protecție avansat trebuie neapărat să conțină cască de protecție, considerată a fi cea mai scumpă piesă, dar și cea mai valoroasă pentru șofer. Aceasta trebuie să fie neapărat realizată integral din fibră de carbon ultra-ușoară.

În plus, aceasta trebuie să fie testată balistic împotriva proiectilelor la viteze mari. De asemenea, este necesar să fie construită cu sisteme de comunicație radio, precum și cu o vizieră specială. Nu trebuie să lipsească tuburile de hidratare, motiv pentru care are un cost pe măsură. Se achiziționează cu o sumă cuprinsă între 4.000 și 6.000 de euro, fără personalizare și vopsire.

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Potrivit costul total ajunge la 10.000 – 15.000 de euro sau mai mult după adăugarea graficii personalizate, a vizierelor speciale, a sistemelor de comunicație radio și a probelor de omologare. Un pilot de Formula 1 folosește într-un singur sezon între 10 și 15 căști. În ceea ce privește replicile pentru fanii acestui sport sunt mai accesibile, în funcție de detaliile alese. Astfel, admiratorii le pot achiziționa cu aproximativ 1.000 de euro. În schimb, căștile care au fost purtată de sportivi în timpul curselor sunt adevărate piese de colecție.

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Ce mai conține costumul unui pilot de Formula 1

Casele de licitații sunt la mare căutare în rândul celor care vor să intre în posesia unei căști utilizate de sportivi de renume. Aceste obiecte se vând cu zeci de mii sau chiar sute de mii de euro. Spre exemplu, căștile purtate de Ayrton Senna sau Lewis Hamilton s-au vândut la licitații între 150.000 de dolari și peste 1,25 milioane de dolari. În 2023, echipamentul folosit de Charles Leclerc la Marele Premiu de la Monaco a fost scos la licitație în scop caritabil. Casca s-a vândut cu aproximativ 329.741 de dolari, relatează . Combinezonul a fost achiziționat cu aproape 65.948 de dolari. Întreaga licitație a strâns peste 462.000 de dolari.

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Un pilot de curse scoate din buzunar pentru combinezonul ignifug între 4.000 și 10.000 de euro. Acesta este din mai multe straturi de material ignifug (Nomex), conceput să reziste la temperaturi extreme de peste 600-800 grade Celsius timp de minimum 10 secunde. Așadar, materialele sunt rezistente la flăcări. Toate logo-urile sunt imprimate direct în țesătură pentru a nu adăuga greutate sau a compromite rezistența la foc.

Printre lucrurile care nu trebuie să lipsească din echipamentul unui pilot de Formula 1 se mai află și sistemul HANS (Head and Neck Support). Acest dispozitiv din fibră de carbon în formă de U care se așază pe umeri și se prinde de cască are un rol extrem de vital. E conceput pentru a preveni fracturile de bază de craniu în caz de impact frontal masiv. Se vinde cu sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de euro.

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Ghetele, mănușile și lenjeria intimă

De asemenea, sportivul trebuie neapărat să aibă ghete speciale pentru curse. Aceste încălțări sunt fabricate din piele foarte fină și straturi subțiri de Nomex. În plus, au tălpi extrem de subțiri din cauciuc astfel încât șoferul să aibă o sensibilitate maximă la apăsarea pedalelor. Costul lor este de aproximativ 2.000 de euro.

Un pilot de Formula 1 folosește întotdeauna mănuși care au cusături plasate pe interior. Acest design nu permite crearea unor puncte de presiune pe degetele pilotului în timpul virajelor strânse. Mai mult decât atât, producătorul anunță că palmele sunt acoperite cu o piele specială pentru o aderență optimă pe volan. Prețul unei singure perechi se încadrează între 1.000 și 1.500 de euro.

Echipamentul este completat de un obiect vestimentar pe care nimeni nu-l observă, dar care este esențial. Lenjeria intimă, alături de cagulă și șosete, purtate de sportiv în timpul unei competiții trebuie neapărat să fie ignifugă. Toate aceste piese se află pe sub combinezon și trebuie să fie obligatoriu fabricate din Nomex pentru a asigura un strat suplimentar de protecție termică. Sunt aproximativ 500 – 1.000 de euro în total.

Prin urmare, echipamentul unui pilot de Formula 1 costă exagerat de mult pentru că trebuie să îndeplinească mai multe standarde. Greutatea contează enorm pentru combinezon, ghete și mănuși pentru că acestea nu trebuie să-l incomodeze pe sportiv. Croiala, confortul și cerințele de siguranță sunt primordiale.