Cât costă echipamentul Simonei Halep la Australian Open 2021! Preţurile colecţiei Nike Melbourne

Simona Halep se pregăteşte pentru Australian Open 2021, competiţie care se va disputa între 8 şi 21 februarie 2021. Cap de serie numărul 2, sportiva de 29 de ani va îmbrăca un echipament special la turneul de la Melbourne.

După primul turneu al anului, Gippsland Trophy de la Melbourne, unde a fost eliminată de Ekaterina Alexandrova, Simona Halep se pregăteşte de Australian Open 2021. Românca o va întâlni în turul 1 pe Lizette Cabrera, jucătoare de 23 de ani şi beneficiară a unui wild card.

În turul 2 de la Australian Open 2021, Simona Halep ar urma s-o întâlnească pe câştigătoarea meciului Misaki Doi – Ajla Tomljanovic. La ediţia din acest an, jucătoarea de 29 de ani are de apărat 780 de puncte, după ce în 2020 a ajuns până în semifinale.

Cât costă echipamentul Simonei Halep la Australian Open 2021

Nike a lansat colecţie de primăvară, iar multe dintre piesele vestimentare vor fi folosite de jucătoarele de tenis, printre care şi Simona Halep, la Australian Open 2021.

Cel mai scump obiect vestimentar din colecţia Nike Melbourne este o jachetă în trei culori, care costă 120 de dolari. Echipamentul care seamănă cu o rochie are preţul de 100 de dolari, fiind a doua cea mai scumpă piesă vestimentară.

Tricourile, care vin în trei variante diferite, au preţuri variate, între 50 şi 55 de dolari, în timp ce maieurile, disponibile în patru versiuni, costă 45 şi 70 de dolari.

În colecţia Nike Melbourne se regăsesc şi trei tipuri de fuste, cu preţuri între 60 şi 80 de dolari. Astfel, un fan împătimit al Simonei Halep, care vrea să aibă echipemantul complet, ar trebui să scoată 805 dolari din buzunar.

Nike a lansat cinci variante noi de încălţăminte, acestea urmând să fie folosite de jucătoarele de tenis la Australian Open 2021. Trei dintre perechi costă 150 de dolari, în timp ce restul sunt 140 de dolari.

Simona Halep, probleme medicale după primul turneu al anului

Pe finalul primului set din meciul cu Ekaterina Alexandrova, Simona Halep a avut probleme la spate şi a cerut intervenţia fizioterapeutului. Problemele nu au lăsat-o să joace la cel mai bun nivel, motiv pentru care rusoaica s-a impus fără emoţii şi s-a calificat în semifinale.