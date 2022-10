Cât costă factura la energie, la Palatul Victoria. Motivul pentru care Guvernul României nu a mai plătit curentul din luna martie

La Palatul Victoria, sediul Guvernului României, nu s-a resimțit costul scumpirilor la energia electrică, pentru că noul furnizor nu a trimis încă nicio factură. Decizia de schimbare a furnizorului de energie electrică a venit după ce Guvernul a achitat cu aproape 25% mai mult decât în anul precedent, deși consumul a scăzut.

Ultima factură venită la Guvern a fost de peste 25.000 de euro

Valoarea ultimei facturi achitate de Guvernul României la Palatul Victoria, a fost de 125,316,35 lei (TVA inclus), adică peste 25.000 de euro și este aferentă lunii martie 2022. Consumul înregistrat în această lună a fost de 127.268,43 KWh, se arată într-un răspuns transmis de Secretariatul General al Guvernului pentru FANATIK.

În martie 2021, la un consum de 148,133,03 KWh, valoarea facturii a fost mai mică, de 94.717,13 lei (aproape 20.000 de euro). Cu alte cuvinte, deși guvernanții au stins mai des lumina, anul acesta, .

Începând cu luna aprilie, Guvernul a trecut la Hidroelectrica, companie deținută de statul român prin Ministerul Energiei (80%) și Fondul Proprietatea (20%). Acest furnizor nu a trimis încă facturile pentru perioada aprilie-septembrie 2022, explică biroul de presă al SGG.

Guvernanții sting luminile din curte, pentru a face economie

”Furnizorul de energie electrică pentru Palatul Victoria, după cum am precizat mai sus, este Hidroelectrica, iar tariful negociat este de 525,00 lei/MWh fără TVA, la care se adaugă accize, taxe și componente reglementate de A.N.R.E. Pentru perioada aprilie – septembrie 2022 nu există facturi”, se mai arată în răspunsul SGG pentru FANATIK.

Deși Hidroelectrica este considerat , guvernanții sunt deciși să facă economie la curent și să reducă și mai mult din prețul facturilor. Astfel, a fost redus programul de iluminat arhitectural la Palatul Victoria precum și cel ambiental al sălilor de ședință.

De asemenea, pentru Palatul Victoria s-a depus o solicitare privind finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în vederea reabilitării termice și energetice al imobilului, conform ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării prin fondurile europene aferente PNRR.

Republica Moldova cumpără energie de la Hidroelectrica mai ieftin decât Guvernul României

Interesant este că prețul negociat de Guvernul României cu Hidroelectrica este mai mare decât cel cu care compania exportă energie în Republica Moldova. Compania Energocom de la Chișinău a încheiat, în această săptămână, un contract cu producătorul român de energie, la prețul de 450 lei/MWh.

Nu este un lucru neobișnuit ca Hidroelectrica să întârzie cu transmiterea facturilor. Mai mulți clienți s-au plâns că au primit facturi cu întârziere chiar și de 6 luni, la începutul contractului. În același timp, mulți dintre aceștia spun (pe grupurile de Facebook ale abonaților) că preferă să primească facturile mai târziu dar să plătească mai puțin. Hidroelectrica are, în acest moment, cea mai bună ofertă la energie din România pentru consumatorii casnici, conform datelor de la ANRE.

Consumul de energie la nivel național a scăzut cu 5,2%, anul acesta

La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a propus un set de măsuri care ar putea avea caracter obligatoriu pentru țările membre. Acestea includ reducerea consumului total de energie electrică din gospodării, cu un obiectiv obligatoriu de reducere cu cel puțin 5% în timpul orelor de vârf. La nivel național, consumul lunar net de electricitate ar trebui să scadă cu 10%, în timpul acestei ierni.

În același timp, CE vrea să combată criza prețurilor la energie prin redistribuirea profiturilor producătorilor de energie către consumatorii nevoiași. Aceste măsuri sunt fără precedent la nivel european și vin ca urmare a crizei energetice provocate de războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, susține că populația a consumat, în acest an, cu 8% mai puțină energie decât anul trecut și că România are cel mai mic consum din Europa, de 2,4 MWh/cap de locuitor. La nivel național, România și-a redus consumul cu 5,2% în acest an, conform INS.