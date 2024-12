Cât costă facultatea la care a fost admisă fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Violeta a ales un colegiu din SUA

La finalul anului 2024, fiica lui Ștefan Bănică Jr și a Andreei Marin a fost acceptată la prestigioasa Cornell University, acolo unde va studia la College of Arts and Sciences.

Andreea Marin era convinsă că fiica ei va urma o universitate din SUA

Pe 12 decembrie, tânăra a fost înștiințată, prin intermediul unui mesaj, că aplicația ei a fost acceptată. Practic, Violeta își îndeplinește visul de a studia la o , pe care-l avea încă din copilărie.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei e spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate.

O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze.

Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage.

Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot. Ea este foarte bună la învățătură. I se face un dosar uriaș, lucrează de ani de zile la acest dosar și încă mai sunt lucruri de completat, lucruri pe care le face în practic”, povestea Andreea Marin cu ceva vreme în urmă.

Cât costă să studiezi la universitatea la care va merge fiica Andreei Marin

Costurile pentru a studia la Universitatea Cornell din SUA nu sunt, însă, de neglijat.

Pentru programul academic 2023 – 2024, taxele de școlarizare percepute de Cornell University pentru un student străin au fost cuprinse între 65.000 $ și 72.000 $, în funcție de programul de studiu.

Prețul nu include și alte cheltuieli, precum costul pentru cazare și masă în campus, care este de aproximativ 16.000-18.000 dolari pe an. Asigurarea medicală obligatorie pentru studenții care vin să studieze în SUA mai ajunge la 13.000 de dolari pe an, iar cărțile și materialele mai scot din buzunarul părinților între 1.000 și 1.500 de dolari pe an.

Dacă la toate acestea mai adăugăm și cheltuielile personale, cum ar fi , costul ajunge la aproximativ 5.000 de dolari pe an.

Asta duce planul de cheltuieli pentru un singur an petrecut de un student român la Cornell University la un cost cuprins între 87.000 de dolari și 100.000 de dolari pe an.

Astfel, pentru cei patru ani petrecuți acolo (8 semestre), taxele pe care fiica Andreei Marin trebuie să le achite pot ajunge la 400.000 de euro.

Ce variante sunt pentru cei care nu-și pot permite să plătească studiile în SUA

Universitatea Cornell oferă posibilitatea unui ajutor financiar bazat pe nevoile fiecărui student, în cazul în care acesta nu poate acoperi costurile pentru studii.

De asemenea, se poate apela la programe care oferă burse gratuite oferite de guverne, organizații internaționale sau fundații private. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca beneficiarul să aplice înainte de termenul limită.