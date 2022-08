Cât costă geanta cu care Andreea Marin și-a accesorizat ținuta. A făcut furori pe Instagram

Andreea Marin și-a obișnuit publicul cu ținute cât mai elegante, alese cu bun gust. „Zâna” a fost prezentă recent la Olimpiada Porumbeilor Voiajori, de unde a publicat câteva imagini în mediul online. Accesoriile purtate de vedetă au atras atenția, însă pe lângă aspect, nici prețul nu este de trecut cu vederea.

Cât costă geanta și pantofii cu care Andreea Marin și-a accesorizat ținuta cu care a făcut senzație în online

Andreea Marin este adepta unui stil elegant, atât când vine vorba de vestimentație, cât și de exprimare. Vedeta și-a păstrat imaginea de „Zână” și întotdeauna este atentă la ceea ce transmite prin aparițiile sale.

Recent, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a publicat în mediul online mai multe imagini prin care le-a dezvăluit urmăritorilor săi că a participat la Olimpiada columbofilă de la Oradea, în cadrul căreia a fost gazda unor evenimente.

„Mulțumesc, Oradea, am petrecut zile de neuitat aici! Olimpiada columbofila a fost o ocazie minunată de a fi gazda unor evenimente inedite pentru mine și de a-mi face prieteni de peste mări și țări.

Peste 30 de state ale lumii au fost reprezentate la Olimpiada Porumbeilor Voiajori. Nu voi uita cei 300 de porumbei campioni care s-au înălțat împreună în zbor către cer în prima zi a venirii aici, ce sentiment!”, a scris Andreea Marin

Andreea Marin a ales o ținută simplă, dar de impact, compusă dintr-o pereche de pantaloni negri, lejeri, și o cămașă albă, lungă până la jumătatea pulpei.

Când vine vorba de accesorii, vedeta a optat pentru o pereche de cercei cu perlă, un inel ce pare din același set și ochelari mari de soare.

Andreea Marin, admirată pentru outfit-ul purtat

Ceea ce a atras atenția a fost poșeta Andreei Marin. Geanta face parte din colecția , este realizată din piele de miel, iar prețul nu este deloc de trecut cu vederea. Astfel, prețul acesteia este de aproximativ 3100 dolari, adică în jur de 14943 de lei.

Pe de altă parte, pantofii purtați de Andreea Marin și ei tot alb-negru sunt produși de Fratelli Rosseti și se vând cu 135 de dolari, aproximativ 650 de lei, Dacă vânezi reduceri, pot fi acchiziționați chiar la jumătate de preț.

Printre zecile de comentarii de la oameni care au admirat-o s-a remarcat cel primit de Fratelli Rosseti, care a catalogat ținuta ca fiind „wow”.

Andreea Marin face profit de zeci de mii de euro, dar spune că nu-i place să dea bani pe haine

Vedeta deține trei afaceri în domeniul activităților de producție cinematografică, video și de programe de televiziune și anume A&A Partners 2004, A & C Partners și A&D Partners. Acestea îi aduc venituri impresionante, a căror valoare totală se ridică la 203.000 de euro.

Cu toate acestea, vedeta este chibzuită și, în nenumărate rânduri, a declarat că preferă să nu investească banii în haine, accesorii și bijuterii.

„Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată. Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă.

Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani”, a declarat

Mai mult, în urmă cu câțiva ani, Andreea Marin susținea că își achiziționează chiar și articole vestimentare la mâna a doua.

„Multe dintre noi am cumpărat lucruri pe care le-am purtat doar o singura dată. Acum, lucrurile acelea sunt puse la vânzare si se pot bucura si altele de ele. Da, îmi cumpăr lucruri care nu sunt la prima purtare, dacă sunt în perfectă stare”, spunea Andreea Marin,