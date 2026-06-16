Sport

Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani

Câți bani a dat Lamine Yamal pe o poșetă cu care s-a afișat înaintea partidei cu Capul Verde. Fotbalistul spaniol nu a ținut cont de partea materială.
Alexa Serdan
16.06.2026 | 14:15
Cat costa geanta cu care sa afisat Lamine Yamal la CM 2026 Putini isi permit sa plateasca acesti bani
Cât a dat Lamine Yamal pe o geantă. Sursa foto: Instagram.com
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În ultima perioadă Lamine Yamal a devenit un fashion icon, adorând să fie în pas cu moda. Iată cât costă geanta cu care s-a afișat starul celor de la Barcelona înainte de meciul dintre Spania și Capul Verde din Campionatul Mondial 2026.

Lamine Yamal, preț exagerat pentru o geantă

Lamine Yamal (18 ani) nu a fost numit titular în partida dintre Spania și Capul Verde. Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a dezvăluit că fotbalistul are o stare medicală excelentă înaintea debutului în Cupa Mondială, după ce a suferit o accidentare la șold. Astfel, a intrat pe terenul de fotbal din Atlanta în minutul 71.

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Suporterii iberici sperau că se va întâmpla o minune, însă meciul s-a terminat cu scorul de 0-0. Mijlocașul lui FCSB, Joao Paulo, a bifat un record istoric, blocându-l în felul acesta pe starul celor de la Barcelona. Cu toate acestea, tânărul nu are niciun motiv de supărare pentru că o duce de minune din toate punctele de vedere.

Cu doar câteva ore înainte de debut s-a afișat într-un echipament din colecția adidas Spain EQT, în culoarea albastru închis, cu detalii galbene și roșii pe umeri. Acestea nuanțe sunt inspirate din culorile drapelului spaniol, dar ceea ce a atras atenția a fost o geantă. Piesa de rezistență aparține unui brand celebru.

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Renumitul sportiv s-a afișat cu o poșetă marca Chanel. Geanta denumită sugestiv XXL ”Urban Essential” Shopping Tote este realizată dintr-o combinație de piele de vițel negru și un material de tip tweed în nuanțe de negru, alb și maro. Aaccesoriul de lux este unul cu un cost destul de piperat, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Lamine Yamal.

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A scos din buzunar un cost destul de mare pentru această geantă. Pe site-urile de specialitate prețurile pleacă de la 17.500 de euro, fiind considerată o piesă de colecție. Fotbalistul a apărut cu acest accesoriu încă de când a ajuns în Statele Unite ale Americii, pentru pregătirile înainte de startul Campionatului Mondial 2026.

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Lamine Yamal cu o geantă de mii de euro
Lamine Yamal are o geantă de mii de euro. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum a simțit Lamine Yamal primul meci din Campionatul Mondial

Lamine Yamal este unul dintre cei mai buni sportivi la ora actuală. Cariera și viața sa amoroasă sunt puse pe tapet de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor. Evoluția pe terenul de fotbal este aspectul primordial pentru tânăr, jucătorul oferind o primă reacție despre Campionatul Mondial 2026. A mulțumit celor care l-au susținut constant.

„Primul meci al Cupei Mondiale și am obținut un punct. Știm că este o competiție lungă și obiectivul este încă departe, dar vom continua să muncim și totul va ieși așa cum sperăm, fără îndoială.

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Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să joc din nou după accidentare și, de asemenea, familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, m-a susținut și m-a însoțit la fiecare pas”, a notat spaniolul, pe contul de Instagram, unde a postat și o imagine surprinzătoare altături de o celebră influenceriță. Concret, este vorba de Alex Padilla cu care s-a vehiculat că ar fi avut o relație în trecut.

Momentan, nu se știe care este motivul pentru care s-au fotografiat în tribune. În ultima perioadă vedeta s-a afișat cu o actriță pe nume Ines Garcia, în vârstă de 23 de ani. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână într-o vacanță. Ulterior, cuplul a apărut la un eveniment dedicat echipei de fotbal FC Barcelona. Prin urmare, viața sa sentimentală continuă să atragă o atenție considerabilă.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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