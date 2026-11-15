Cât costă GTA VI și când va fi lansat. Tot ce trebuie să știe iubitorii celui mai așteptat joc din istorie

ADVERTISEMENT

Gamerii primesc o veste extraordinară. GTA VI este la un pas de lansarea oficială, care este programată pentru săptămâna viitoare. Data de 19 noiembrie 2026 este una importantă pentru jucătorii din întreaga lume.

Cel mai așteptat joc, gata de lansarea oficială

Take-Two Interactive Software, compania-mamă a producătorului de jocuri video Rockstar Games, vine cu o veste uriașă. Aceasta se adresează iubitorilor jocurilor pe consolă. urmează să fie lansat pe piața mondială, după ce în ziua de 10 noiembrie 2026 s-a dat start la predescărcare, care este deja disponibilă pentru mai mulți utilizatori.

ADVERTISEMENT

Aceasta se adresează celor care au PlayStation 5 și Xbox Series X|S și care au achiziționat digital jocul. În plus, predescărcarea permite transferarea fișierelor înainte de ziua lansării. Astfel, jucătorii nu vor fi nevoiți să descarce întregul joc atunci când va fi pus în circulație. Cu toate acestea, accesul la GTA VI va fi permis abia mai târziu.

Prin urmare, lansarea oficială are loc pe data de 19 noiembrie 2026. Costul jocului video ar fi de aproximativ 79,99 dolari. Cele mai recente informații puse la dispoziția gamerilor arată că fișierele jocului vor necesita până la 212 GB de spațiu liber, în funcție de consolă. GTA VI va fi disponibil doar pentru PlayStation 5 și Xbox X/S.

ADVERTISEMENT

nu se poate folosi pe PC sau alte tipuri de console. De asemenea, compania a mai anunțat că această versiune include vehicule, arme și articole vestimentare exclusive. Toate aceste elemente sunt integrate în povestea celor doi protagoniști: Jason și Lucia. O altă informație confirmată de Rockstar dezvăluie că versiunile fizice GTA VI vor fi comercializate în cutii care conțin un cod de descărcare, nicidecum un disc. Edițiile acestea sunt deja disponibile, însă cumpărătorii trebuie să știe că achiziționarea unei cutii nu elimină necesitatea unei conexiuni la internet și nici spațiul de stocare cerut pentru versiunea digitală.

ADVERTISEMENT

GTA VI, cel mai așteptat joc din lume

GTA VI se așteaptă să aibă parte de un moment istoric. Cea mai mare lansare de joc video din lume va genera cel mai probabil miliarde de dolari în vânzări încă din primele zile de la lansare datorită anvergurii francizei și istoricului solid al Rockstar Games. Mai mult, compania a transmis că pe 19 noiembrie se vor putea descărca gratuit mai multe lucruri, cum ar fi o ilustrație cu imaginea oficială a jocului și harta statului Leonida. Acestea vor fi în format pentru imprimare și se vor putea descărca pe site-ul Rockstar. Jucătorii nu vor duce lipsă de experiențe inedite pentru că acțiunea jocului se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida. Totodată, va include o versiune modernă a orașului Vice City.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Grand Theft Auto 6 este primul titlu nou al celebrei serii GTA lansat după 13 ani. Predecesorul său a generat venituri de peste un miliard de dolari. De asemenea, a vândut 235 de milioane de exemplare, motiv pentru care a ajuns să fie unul dintre cele mai bine vândute jocuri video din istorie.

Foarte mulți oameni așteaptă lansarea, dovadă că unele companii se gândesc serios să le dea liber angajaților pe 19 noiembrie. Directorul general al Logitech, Hanneke Farber, consideră că este timpul să se renunțe la stereotipul potrivit căruia jocurile video sunt o pierdere de timp. Prin urmare, compania a numit această zi liberă „Logi Game Day”.

ADVERTISEMENT

Angajaţii vor putea să joace orice joc video care le face plăcere, nu doar GTA 6. Persoanele care nu doresc să profite de ziua lansării îşi pot lua liber într-o altă zi. Conducerea firmei a mai transmis că toți vor fi liberi. Vor sta acasă, începând de la stagiari și până la cei care sunt în cele mai înalte funcții, potrivit .