Cât costă în 2023 banchetul de clasa a VIII-a. Grupurile de părinți au explodat: “Mai mult decât o nuntă!”

Banchetul de absolvire este, în mod tradițional, o cheltuială importantă din bugetul familiei. În 2023, prețurile pur și simplu au explodat. De la închirierea sălii, muzică și DJ, până la meniu și tort, toate costă acum mai mult.

Banchetul de clasa a VIII-a 2023, gaură considerabilă în bugetul părinților

Toți elevii de clasa a VIII-a visează la momentul în care vor încheia cursurile gimnaziului și vor porni într-o nouă etapă importantă din viața lor. Adică cea în care vor deveni liceeni. Momentul este marcat în mod tradițional de o petrecere fastuoasă. Banchetul de absolvire este una dintre cele mai frumoase și așteptate nopți de distracție din perioada adolescenței.

Nu la fel de entuziasmați sunt însă părinții,. Din cauza prețurilor care au explodat în toate sectoarele, anul acesta, vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru organizarea banchetului. Deși mai sunt câteva luni până la sfârșitul clasei a VIII-a, în școli și printre grupurile de părinți, au început deja pregătirile pentru marea petrecere.

Se fac calcule, se caută săli, se fac liste de cadouri pentru dascăli. De pe unul dintre cele mai active grupuri de părinți de pe Facebook, , am aflat cât costă din 2023. Prețurile sunt de la 300 de lei, în Baia Mare, la 300 de euro în București!

“Deocamdată, în jur de 300 euro, și suma încă mai crește. Se organizează cu toate clasele a VIII-a, de către comitetul de părinți, și sunt invitați toți profesorii avuți în clasele 0-8, chiar dacă între timp au plecat din școala.

Plus meniu profesor tot cam pe acolo, plus DJ, plus oglindă (habar n-am de care), plus alte efecte, se adună”, a scris o mamă pe grupul “Părinții cer schimbare” la topicul alocat banchetului.

Soluția pentru a face față scumpirilor: banchetul în rate

Suma a provocat indignare printre membri: “Ferească Dumnezeu, sfântul!”, a scris un membru. Altul a completat: “Mai mult decât la o nuntă. Fain, ce să zic! Să meargă ei”. În provincie, în funcție de preferințe, părinții spun că petrecerea poate fi mult mai ieftină.

“Baia Mare, aproximativ 300 de lei/elev (meniu elev, profesor, muzică, poze tort). Cei de la local au spus că pentru elevii care au burse sociale suportă ei meniul. Sunt 4 elevi în cele 3 clase”, a spus o mamă.

Pentru ca să fie resimțit mai puțin în buzunar, unii părinți au recurs la plata în rate lunare. “Noi plătim în jur de 400-500 de lei, câte 50 lei pe lună începând din octombrie. Vom vedea în iunie dacă mai trebuie să completăm sau ne încadrăm cu această sumă”, a scris un părinte.

Alții au recurs la o soluție radicală: “Noi ieșim cel mai ieftin. Nu facem. Părinții, exceptând vreo 4, refuză să discute. Și cum suntem singura clasă a VIII-a s-a încheiat totul înainte de a începe”, a reacționat un părinte, pe grupul “Părinții cer schimbare”, de pe Facebook.

Cât costă banchetul la munte în 2023

În stațiunea Predeal, un pachet pentru banchetul de a VIII-a, organizat într-o pensiune de 3 stele/margarete, costă 400 de lei. Acesta conține două nopți de cazare, demipensiune, transport autocar, microbuz și cină festivă cu dj. În bani sunt incluse și sonorizarea, lumini, opțional foc de tabără, foc de artificii.

Un pachet similar organizat într-um hotel de 3 stele costă 500 de lei de persoană. În tot acest timp, la 4 stele tariful este de 600 de lei, potrivit datelor de pe . În stațiunea Bran, prețul unui pachet pentru banchetul de absolvire începe de la 370 de lei de persoană. Include două nopți de cazare în vilă, demipensiune și acess în spațiile de relaxare ale pensiunii. Cina festivă nu este inclusă.

Cine are dreptul să organizeze banchetul de clasa a VIII-a 2023

Potrivit Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, comitetul de părinți este cel care poate să organizeze petrecerea de absolvire, aceasta fiind considerată activitate extrașcolară.

În urma consultărilor, părinții aleg locația, negociază pachetele de servicii, semnează contractele. Și tot ei strâng banii pentru fiecare elev în parte. Participarea la eveniment este opțională.