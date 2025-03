Cât costă în 2025 o mașină ARO fără gram de rugină. Are cel mult 3000 de km în bord, motor și piese 100% românești și a fost produsă pentru Armata Română

ARO, singura mașină de teren românească, poate fi achiziționată de doritori la costuri acceptabile. Un român a arătat , în 2025, o astfel de mașină, fără gram de rugină. Autoturismul are cel mult 3.000 km în bord, motor și piese 100% românești. A fost produs pentru Armata Română.

Cu ce sumă se vinde un ARO, în 2025, fabricat pentru Armata Română

Pasionații de mașini vechi sunt foarte interesați să achiziționeze , fabricat în țara noastră cu piese 100% românești. Cunoscut drept „perla Coroanei“ industriei auto din România, acest autoturism este la mare căutare la ora actuală.

Puțini oameni știu cu ce sumă se vinde în prezent un astfel de vehicul, care a făcut furori, în special în perioada comunistă. Un anunț postat pe social media arată că un ARO care a fost fabricat pentru Armata Română are un preț avantajos.

Un internaut a transmis că are la vânzare 15 mașini ARO. Acestea nu au deloc rugină sub caroserie pentru că au fost întreținute. Au fost ținute în permanență în adăposturi unde soarele și ploaia nu au pătruns deloc.

În plus, autoturismele de teren au în bord între 1.000 și 3.000 de km. Motoarele sunt realizate în Câmpulung și Brașov, între anii 1985-1992. Prețul începe de la 4.500 de euro pentru o singură bucată și poate ajunge până la 6.500 de euro.

„Pentru înmatriculare se eliberează factură de la Armată, fiscal, radiera din circulație de la armată, contract vânzare-cumpărare”, se arată în anunțul de pe .

În urmă cu ceva vreme, Eduard Palaghiţă, pasionat de mașinile românești, a vândut un ARO peste Ocean. Românul care este stabilit de 28 de ani în SUA, a vândut unui american un ARO 243D, fabricat în 1993, la uzina de la Câmpulung-Muscel, județul Argeș, cu suma de 6.900 de dolari.

Autoturismul a fost importat în America în 2022 și are un număr personalizat de New York. Fostul proprietar a făcut numeroase investiții în vehiculul care a aparținut Armatei Române. Mașina are un motor diesel de 3,1 litri.

De asemenea, ARO are 67 de cai-putere și o transmisie manuală cu patru viteze. Mai mult decât atât, autoturismul de teren deține jante de 16 inchi și poate atinge o viteză de 180 kilometri/oră.

De ce ARO a fost o mașină de succes

ARO a ajuns să fie o mașină de succes pe teritoriul românesc, la momentul apariției. Brandul a fost unul căutat de oameni datorită faptului că a fost singurul autoturism de teren produs în țara noastră, cu piese 100% românești.

„ARO era una dintre cele mai bune mașini de teren din lume. În 2006, într-o enciclopedie a mașinilor de teren scrisă de un autor ceh, ARO a fost plasată pe locul al doilea, după Hummer, cu modelele M 461 și ARO 244”, a spus Mihai Ciobanu, fost director general ARO în perioada 1992-1994, conform .

„M 461 a avut mare succes la export. A ajuns pe toate continentele, iar popularitatea lui s-a datorat prețului, fiabilității, dar și pentru că avea motorul L25, derivat dintr-un Ford V8, un motor performant pentru vremea aceea.

Cu timpul, din cauza consumului foarte mare, nu a mai avut atât de mare succes”, a explicat Alexandru Hagi, fondator al Muzeului Automobilului Românesc de la Câmpulung, mai arată sursa citată anterior.