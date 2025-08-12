Sport

Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist

Poate multă lume se întreabă cât costă inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo. Suma e una complet neașteptată.
Valentina Vladoi
12.08.2025 | 09:41
Cat costa inelul de logodna pe care Cristiano Ronaldo i la oferit Georginei Suma uriasa platita de marele fotbalist
Cât costă inelul de logodnă cumpărat de Cristiano Ronaldo pentru Georgina. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Cristiano Ronaldo nu s-a uitat deloc la bani în momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar dovada cea mai clară o reprezintă chiar inelul de logodnă oferit de faimosul fotbalist.

Cât costă inelul de logodnă cumpărat de Cristiano Ronaldo pentru Georgina

Menționăm faptul că fotbalistul a făcut marele pas după 9 ani de relație. Și se pare că acesta a cheltuit o adevărată avere pentru bijuteria care i-a adus zâmbetul pe buze partenerei sale de viață.

Conform presei străine, inelul de logodnă cumpărat de Cristiano Ronaldo rivalizează cu cel al soției lui Jeff Bezos, cu o valoare de peste 1,5 milioane de dolari. Ce înseamnă asta? Că marele sportiv a scos din buzunar peste un milion de euro pentru bijuteria Georginei.

Și se pare că inelul de logodnă oferit de Cristiano Ronaldo este unul deosebit. Acesta are în jur de 15 carate și atrage atenție la prima vedere. Astfel, nu e de mirare alegerea făcută de marele fotbalist.

„Inelul, estimat de experții în bijuterii la o valoare de peste un milion de dolari și care depășește probabil 10-15 carate, este la fel de spectaculos pe cât te-ai aștepta pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din lume.

Dimensiunea și măiestria sa au atras imediat atenția, dar zâmbetul radiant al Georginei și semnificația postării au pecetluit confirmarea„, a scris Marca.

Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Menționăm faptul că Georgina Rodriguez este mama Alanei Martina și a Bellei Esmeralda. De cealaltă parte, Cristiano Ronaldo Junior, Eva și Mateo au mame surogat. Chiar și așa, cuplul se înțelege de minune.

Iar povestea lor de dragoste este una demnă de un film. Astfel, nu e de mirare de ce Cristiano Ronaldo nu s-a uitat la bani când a oferit inelul de logodnă. Deși s-a tot spus că cei doi s-ar fi cunoscut în magazinul unde lucra tânăra, adevărul ar fi altul.

Mai exact, Pablo Boone spune că în realitate Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au cunoscut într-un club de noapte din Madrid. Povestea apărută ulterior însă este cu totul altceva. Echipa de marketing a fotbalistului s-ar fi ocupat de asta.

”Au vrut să vândă povestea că el a văzut-o pe ea în magazin, că s-a îndrăgostit și că s-a întors în magazin pentru a o invita în oraș, dar totul este o mare minciună.

Ei s-au cunoscut la Opium (n.r. club de noapte din Madrid) și toată lumea știe asta. Echipa de marketing a lui Ronaldo a venit cu jobul ăsta pentru Georgina, pentru a-i spăla imaginea”, a declarat Pablo Boone, citat de Sport.es.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik.
