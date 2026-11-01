Cât costă înmatricularea unei mașini din străinătate în 2026. Toate taxele pe care trebuie să le cunoști

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În 2026, românii care vor să își aducă mașini din Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare cheltuielile de înmatriculare. Costurile de bază pentru un autoturism second-hand ajung la aproximativ 871 de lei, însă suma poate să ajungă la una mult mai mare.

Cât costă înmatricularea unei mașini din străinătate în 2026

Diferența va fi făcută de actele disponibile, de anumite verificări pe care le face Registrul Auto Român, asigurarea auto și obligațiile fiscale. Astfel, o mașină aparent ieftină poate aduce cheltuieli de mii de euro. România este considerată cimitirul mașinilor 2nd hand, sute de mii de astfel de vehicule fiind importate și vândute în țara noastră în fiecare an. Potrivit datelor oficiale, în 2026 au fost înmatriculate în țara noastră 227.107 de autoturisme la mâna a doua aduse din Europa.

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Cât plătești la RAR și pentru numerele de înmatriculare

, procedurile standard RAR pot să coste aproximativ 743 de lei, conform Digi Economic. Suma acoperă mai multe operațiuni, cum ar fi eliberarea cărții de identitate a autoturismului (CIV) și certificarea autenticității. Acest tarif trebuie confirmat și la RAR, mai ales dacă vehiculul are nevoie de verificări suplimentare.

Mai mult, începând cu 15 septembrie 2026, certificatul de înmatriculare s-a scumpit de la 49 la 75 de lei, cu 55% mai mult. Adăugăm două plăcuțe standard care costă 52 de lei, iar un număr preferențial poate să coste 45 de lei. Păstrarea unei combinații existente costă 60 de ani, iar o autorizație provizorie costă 25 de lei.

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Calculul nu include polița RCA, transportul mașinii în țară, traducerile necesare uneori, reparațiile sau procedurile tehnice. Evident, prețul asigurării diferă în funcție de șofer, autoturism și asigurator, dar vorbim și aici de o sumă considerabilă. După ce se vor aduna toate, costurile pot să sară lejer de 1.000 de euro, în funcție de autoturism.

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Certificatul RAR expiră, iar lipsa CoC poate întârzia dosarul

Unii șoferi trec ușor cu vederea valabilitatea certificatului de autenticitate atunci când importă o mașină la mâna a doua. Conform RAR, acesta poate fi folosit pentru o singură înmatriculare și e valabil cel mult 60 de zile calendaristice. Astfel, cine amână prea mult depunerea actelor poate să ajungă în situația în care trebuie să repete certificarea.

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, sau CoC, emis de producător. RAR îl va solicita chiar și pentru vehiculele ale căror emisii au fost deja măsurate prin procedura WLTP, în special cele fabricate după 31 august 2018. În lipsa acestui document, obținerea lui poate să însemne alte costuri și întârzieri. Atunci când vorbim despre mașini modificate tehnic sau fără omologare europeană, acestea pot necesita omologare individuală, mult mai scumpă decât procedura obișnuită.

Când o mașină second-hand devine „nouă” pentru ANAF

Atenție, șoferi, la capcana TVA! În sens fiscal, un autoturism cumpărat din alt stat UE este considerat nou dacă este livrat în cel mult șase luni de la prima lui punere în funcțiune sau dacă are cel mult 6.000 de kilometri la bord. Astfel, o mașină veche de un an, dar cu 4.000 kilometri, poate fi considerată fiscal drept mașină nouă.

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Astfel, în funcție de regimul achiziției poate să apară obligația plății TVA în România, la o cotă standard de 21%. Așadar, cumpărătorul este sfătuit să verifice data primei înmatriculări, a kilometrajului și a regimului fiscal menționat pe factură, pentru că o neînțelegere privind plata TVA poate transforma întregul proces de achiziție într-un coșmar.

Importurile din afara UE pot costa mult mai mult

Dacă e să vorbim despre importul unei mașini din afara Uniunii Europene, costurile pot să fie cu adevărat uriașe. Astfel, cine vrea să aducă o mașină din SUA sau Marea Britanie trebuie să ia în considerare anumite taxe vamale și TVA la import. De exemplu, pentru un autoturism de 10.000 de euro, taxa vamală aplicabilă e de 10%, la care se adaugă TVA de 21%, deci prețul este de la bun început 13.310 euro înainte de transport, RAR și înmatriculare. Nu mai vorbim de faptul că aceste vehicule ar trebui să fie omologate pentru a putea circula pe piața din Uniunea Europeană.

Ce acte trebuie pregătite și de ce poate fi respinsă mașina

Dosarul pentru cine vrea să înmatriculeze o mașină conține actul de identitate, documentul de achiziție (poate fi o factură sau un contract), actele străine de înmatriculare, CIV eliberată de RAR și asigurare RCA. Autoritățile vor solicita un ITP valabil, formalitățile fiscale aplicabile și plăcuțele străine, dacă este cazul. Mai adăugăm aici documente ANAF sau traduceri, necesare în majoritatea cazurilor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice la serviciul de înmatriculări lista necesară de documente înainte de o programare. Ca și o recomandare RAR, cumpărătorii ar trebui să ceară vânzătorului efectuarea verificărilor RAR înainte de tranzacție.

Se mai plătește timbrul de mediu?

Șoferii din 2026 trebuie să știe că în România nu mai este perceput faimosul timbru de mediu atunci când se înmatriculează un vehicul în țara noastră. Cu toate acestea, rămân în vigoare taxele administrative, costurile tehnice și obligațiile fiscale aplicabile, cum ar fi impozitul local anual după ce a fost înregistrat vehiculul. Drept urmare, cei aproximativ 871 de lei reprezintă doar un reper pentru o mașină la mâna a doua oarecare din Uniunea Europeană. Ca și un cost total estimativ pentru aducerea și înmatricularea unei mașini second-hand din Germania sau alt stat al Uniunii Europene ajunge la 3.800–7.200 de lei (aproximativ 750–1.450 de euro).