Cât costă mașina cu care Mihai Stoica a făcut accident. Oficialul lui FCSB nu vrea să audă de altă firmă!

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 ani) era la volanul unei mașini care costă 38.000 de euro. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este un mare admirator al modelelor de la MG Motor.

Mihai Stoica, accident în București la volanul mașinii sale, MG S9 PHEV

Joi, 15 octombrie, Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a precizat că, deși mașina a suferit o avarie serioasă, nu a avut nevoie de îngriji medicale. Mai mult, a mărturisit că accidentul nu s-a produs din cauza lui.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat Mihai Stoica, pentru .

Mihai Stoica era la volanul unui MG S9 PHEV, versiunea de top a SUV-ului plug-in hybrid cu șapte locuri al constructorului britanic MG. Modelul lui MM costă, la prima achiziție, 38.000 de euro pe site-ul oficial al brandului. De altfel, MG este unul dintre sponsorii oficiali ai echipei patronate de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Noul MG S9 PHEV este un SUV de aproape cinci metri lungime, care combină un motor turbo pe benzină, de 1,5 litri, cu un propulsor electric. Sistemul de propulsie dezvoltă o putere totală de 299 de cai-putere și un cuplu maxim de 390 Nm, suficiente pentru o accelerație de la 0 la 100 km/h în 9,6 secunde.

ADVERTISEMENT

Modelul dispune de o baterie de 24,7 kWh, care permite o autonomie de până la 100 de kilometri în regim exclusiv electric, conform standardului WLTP. SUV-ul oferă șapte locuri, iar portbagajul poate ajunge la 2.093 de litri prin rabatarea celor două rânduri de scaune din spate.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, mare fan MG Motor

În toamna anului trecut, . Încântat de mașina pe care o conduce, oficialul de la FCSB anunța că nu va mai fi văzut vreodată la volanul altui brand în afară de MG.

„Am descoperit acum o mașină, pe MG sunt toată viața. Dacă am mașină care are dotări peste una al cărei preț este de două ori. Pictează cei de la MG. Am o tabletă la mașină, iese pe geam afară (n.r. râde). Dacă te uiți la interiorul mașinii mele și a unui Bentley nu știi care e una și care e alta. O să îți trimit o poză și o să o blurez. Deocamdată, cu asta, nu mi s-a întâmplat nimic. Dacă apare ceva în bord îl sun pe Cătălin Făiniși (n.r. ofițerul de presă de la FCSB). Dacă mă vedeți pe mine cu o altă mașină, să mă alergați”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.