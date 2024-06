Cât costă Microlino, micro-mașina care face senzație pe șoselele din România. Modelul ocupă un spațiu foarte mic și scapi de problema parcării

Cât costă Microlino, micro- care face senzație pe șosele din România. Modelul ocupă un spațiu foarte mic și scapi de problema parcării pentru că are o dimensiune foarte mică, de aproximativ 2.600 mm.

Ce preț are Microlino, autoturismul care circulă tot mai des pe drumurile din țara noastră. Nu mai trebuie să-ți faci griji de parcare

Ce are Microlino, autoturismul care circulă tot mai des pe drumurile din țara noastră. Nu mai trebuie să-ți faci griji de parcare. Mașina electrică de dimensiuni mici este creată peste hotare și este disponibilă la vânzare de circa un an.

ADVERTISEMENT

Așa se face că românii își îndreaptă atenția spre achiziția acesteia pentru că ocupă un spațiu foarte mic. Șoferii mizează pe acest mijloc de transport care poate să coste câteva zeci de mii de euro, în funcţie de performanţe şi dotări.

Mai mult decât atât, prețurile diferă și legat de confort, carburantul care este folosit sau consumul pe care îl are. Producătorii anunță că dimensiunile sale sunt 2,25 m în lungime, 1,34 în lățime și 1,42 în înălțime.

ADVERTISEMENT

Un astfel de autoturism fabricat de Micro Mobility Systems poate fi achiziționat cu prețuri cuprinse între 15.000 şi 20.000 de euro. Specialiștii în domeniul auto susțin că sunt șanse mari ca aceste costuri pentru Microlino să mai scadă.

Microlino, micro-mașina căutată de tot mai multe persoane

Microlino este micro-mașina pe care o caută foarte multe persoane la ora actuală. Autoturismul are un portbagaj generos și încăpător de 230 de litri, cu toate că are dimensiuni mici. În plus, poate ajunge de la 0 la 100 km/h în 5 secunde.

ADVERTISEMENT

Atinge o viteză maximă de 90 km/h, în prezent fiind disponibile mai multe variante. Printre acestea se numără modelul Dolce și Competizione. Mașina electrică este fabricată integral în Italia, în localitatea La Loggia din Torino.

65% dintre componentele sale sunt italiene și restul sunt aduse din Europa. Autoturismul este echipat cu o singură ușă în partea din față. De asemenea, este dotat cu trei seturi de baterii de nichel-cobalt-mangane, care permit o autonomie de 91, 177 sau 230 km.

ADVERTISEMENT

„Micromobilitatea este un domeniu strategic în care ne-am dorit foarte mult să intrăm, dar cu condiția să o facem în cel mai bun mod posibil. Cu Microlino nu am găsit doar cel mai bun produs, elegant și recognoscibil, ci și un partener ideal.

Are o istorie importantă, conștientizare și un obiectiv foarte clar: să ne concentrăm pe micromobilitate durabilă pentru a da un suflu nou centrelor marilor orașe”, a declarat Marco Saltalamacchia, directorul general al Koelliker Group, relatează .