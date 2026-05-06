Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț ajunge la 1.000 de lei

Anul 2026 este unul de o importanță uriașă pentru istoria fotbalului românesc. În urmă cu 40 de ani, la Sevilla, Steaua București reușea o performanță unică: câștigarea Cupei Campionilor Europeni. La patru decenii de la un moment pe care ”sportul rege” din România, în special suflarea stelistă, și-l amintește cu bucurie și o oarecare melancolie, BNR a anunțat că lansează monede aniversare. Cât costă acestea.

Pe data de 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua București trecea de marea echipă spaniolă FC Barcelona (2-0 după loviturile de departajare) și ridica deasupra capului Cupa Campionilor Europeni, echivalentul de azi al UEFA Champions League – Liga Campionilor. Tot Steaua a mai jucat, în 1989, o finală a acestei competiții, pierdută cu AC Milan, scor 0-4.

În 2026, este cinstită așa cum se cuvine de Banca Națională a României. Pe 7 mai, BNR lansează în circuitul numismatic o monedă din argint și una din tombac cuprat care sunt dedicate aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București.

Dintr-un reiese că tirajul celor două monede este limitat la 4.000 de exemplare pentru fiecare dintre acestea. ”Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint și 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat”, se arată în comunicatul Băncii Naționale a României.

Prețurile celor două monede nu sunt deloc mici, ba dimpotrivă. Pentru cea din argint, fanii interesați trebuie să achite 1.000 lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate. Apoi, moneda din tombac cuprat este ceva mai ieftină, doar 260 lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate. ”Monedele din argint și monedele din tombac cuprat cu tema ‘Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni’ au putere circulatorie pe teritoriul României”, transmite BNR.

Cum arată cele două monede lansate pe 7 mai

BNR oferă și alte detalii despre cele două monede. Astfel, cea din argint are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 mm şi o greutate de 31,1 grame. Apoi, varianta din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu şi o greutate de 23,5 grame. Ambele monede sunt realizate în calitate proof şi au formă rotundă.

”Aversul monedelor redă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția ROMÂNIA în arc de cerc, stema României, valoarea nominală şi anul de emisiune 2026, în timp ce reversul comun include sigla Steaua Bucureşti, o minge de fotbal în fundal şi inscripţiile ‘CÂȘTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI’ şi ‘1986‘”, mai arată banca.

Mai trebuie adăugat faptul că monedele din argint și tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Fotbaliștii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, pe 7 mai 1986, decorați de președintele României

Administrația Prezidențială a anunțat, într-un comunicat, că președintele României, Nicușor Dan, i-a decorat pe .

”Dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor: Iordănescu Toma Anghel

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler: