Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume

Zlatan Ibrahimovic a făcut o achiziție de milioane, la propriu. Fostul golgheter suedez și-a completat colecția de bijuterii pe patru roți cu un model aparte. Mașina este specială, iar Zlatan va fi unul dintre puținii posesori din lume a unui astfel de model.

Câți bani a scos din buzunar Zlatan Ibrahimovic pentru noua mașină

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fotbaliștii adoră să se etaleze la volanul unor adevărați bolizi. Excepție nu face nici Zlatan Ibrahimovic. Fostul golgheter suedez a pus ochii pe o bijuterie pe patru roți și este nerăbdător să intre în posesia ei. Modelul nu a fost deloc ales la întâmplare.

În curând, Modelul F80. În întreaga lume există doar 799 de exemplare, semn că este o mașină specială. Pentru a intra în posesia bolidului produs de brandul italian, Ibrahimovic a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 3.6 milioane de euro.

Deși nu este prima sa mașină de la Ferrari, entuziasmul este la cote maxime. Starul deja și-a anunțat fanii că abia așteaptă ca Ferrari Modelul F80 să își găsească locul în garajul său plin deja cu alte supercar-uri.

Cât valorează întreaga colecție de bolizi a lui Zlatan

cu mulți cai putere, dar se pare că este un fan înfocat al modelelor produse de Ferrari. De-a lungul timpului, fostul atacant al lui Milan s-a răsfățat cu multe mașini produse de constructorul din Maranello și aproape că nu trece niciun an fără să își facă astfel de cadouri.

Înainte de a intra în posesia noii mașini, Zlatan a mai făcut o achiziție de colecție. Este vorba despre SF90 XX Stradale Spider. Pentru acea mașină, Ibrahimovic a plătit 850.000 de euro. Totuși, de data asta, se pare că starul a fost dispus să scoată și mai mulți bani din buzunar pentru plăcerea sa nevinovată.

Zlatan Ibrahimovic are în colecția sa multe mașini de lux. Deși nu se cunoaște cu exactitate numărul lor, se estimează că în garajul starului s-ar afla 10 vehicule exclusiviste. Printre ele se numără Ferrari Daytona SP3, Ferrari Monza SP2, Ferrari Enzo, dar și un Maserati GranTurismo MC Stradale. Întreaga sa colecție de mașini este estimată la 9.1 milioane de dolari.