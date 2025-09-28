Sport

Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri

Cine vrea să ajungă la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov în minivacanța de 1 decembrie va avea de scos din buzunar sume uriașe.
Valentina Vladoi
28.09.2025 | 18:00
Ce tarife sunt la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov de 1 decembrie. Sursă foto: Instagram, hotel Simona Halep / colaj Fanatik

Pentru că se apropie sezonul rece, poate multe persoane iau în calcul să meargă la munte și chiar să se cazeze la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Se pare însă că nu toată lumea își și permite.

Ce tarife sunt la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov de 1 decembrie

Deși a renunțat la tenis, Simona Halep a făcut niște investiții pe măsură în ultimii ani. Astfel, sportiva poate să trăiască fără griji, chiar dacă nu va mai reveni vreodată în sport. Iar cel mai bun exemplu e chiar unitatea sa hotelieră de la munte.

Pentru cei care nu știu, Simona Halep deține un hotel de lux în Poiana Brașov. Și se pare că prețurile de aici sunt cât se poate de piperate. Astfel, cine vrea să meargă în vacanță trebuie să fie atent la banii din portofel.

Ce tarife sunt la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov de 1 decembrie? Locația este una de top și oferă condiții optime. Astfel, nu e de mirare de ce prețurile sunt uriașe.

Cât costă o singură noapte de cazare, în cea mai ieftină cameră

Cine ajunge pe 1 decembrie poate să scoată din buzunar între 700 și peste 1.250 de lei pentru o singură noapte, în funcție de camera dorită. Dacă ar fi să vorbim despre minivacanța de 1 decembrie, adică rezervarea unei camere de vineri și până luni, 1 decembrie, atunci prețurile diferă.

Mai exact, la hotelul deținut de marea sportivă, prețurile sunt mai mari în weekend. Asta înseamnă, deci, că patru nopți de cazare în minivacanța de 1 decembrie pot ajunge să depășească lejer 3.000 de lei și chiar și 4.000 de lei.

Ce dotări are hotelul deținut de Simona Halep

Proprietatea se află în Poiana Brașov, la aproximativ 9,4 km de Dino Parc și la 11 km de The White Tower. La hotelul de lux deținut de Simona Halep există și un restaurant, o sală de fitness, o saună, dar și o cadă cu hidromasaj.

În același timp, unitatea hotelieră mai are și un club de noapte. Clienții pot beneficia și de room-service, de un mic dejun de tip bufet continental sau italian, dar și de produse gratuite în baie.

„Acest hotel pune la dispoziția oaspeților camere care includ aer condiționat, un birou, un ibric electric, un minibar, o cutie de valori, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș. Baia proprie oferă articole de toaletă gratuite. La Hotel Simona Halep – Poiana Brasov, fiecare cameră include lenjerie de pat și prosoape.

Acest hotel se află la 11 km de The Black Tower și la 11 km de Piaţa Sfatului. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se află la 21 km”, se arată în descrierea hotelului deținut de Simona Halep.

Menționăm faptul că tarifele de la hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov de 1 decembrie se pot modifica ulterior. Mai exact, dacă acum cea mai ieftină cameră costă 700 de lei, cu cât data se apropie, prețurile pot fi unele mai mari.

De altfel este chiar bine cunoscută această practică hotelieră. Cei care își rezervă cazarea din timp se bucură de reduceri. De cealaltă parte, persoanele care lasă totul pe ultima clipă pot ajunge să plătească sume uriașe.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
