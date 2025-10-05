Cât costă o cină cu mama lui Lamine Yamal. Sheila Ebana organizează un eveniment deosebit, iar sute de oameni sunt așteptați

Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, organizează o ”cină de lux”. Evenimetul are loc la Londra și sute de persoane sunt așteptate. Prețul biletelor nu este însă chiar pentru orice buzunar.

Când are loc cina de lux organizată de mama lui Lamine Yamal

Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie în sala de la Nobu Hotel London Portman Square. Aceasta are o capacitate de până la 400 de persoane, iar biletele au fost deja puse în vânzare.

Astfel, cine vrea să o cunoască pe mama lui Lamine Yamal și să se bucure de o cină de lux are de scos din buzunar sume generoase. Există trei categorii de bilete. Cel mai ieftin este cel standard, care costă 150 de euro.

În preț este inclus un cocktail, dar și trei feluri de mâncare. Cei care doresc un bilet la intermediar au de scos din buzunar 400 de euro. Aceștia se bucură în plus de șampanie nelimitată, dar și de locuri mai bune.

Cât costă cel mai scump bilet la marele eveniment

Cel mai scump bilet este cel de la categoria VIP. Acesta costă 800 de euro și oferă o masă preferențială. Oaspeții se bucură de un bar deschis, dar și posibilitatea de a face o poză cu Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal.

„Nu ratați ocazia de a o cunoaște pe mama celui mai bun fotbalist din lume. Suntem încântați să anunțăm că biletele sunt acum la vânzare și se dau rapid!”, a anunțat firma care organizează cina.

Menționăm faptul că nu va participa la acest eveniment. Pe de altă parte, cei care își vor lua bilete pot avea parte de o experiență culinară de lux și de asemenea, o vor putea cunoaște pe Sheila Ebana.

Ce relație există între Lamine Yamal și mama sa

Amintim că recent, Lamine Yamal a vorbit despre relația cu mama sa, dar și despre educația pe care i-a dat-o. Sheila Ebana și-a dorit ca fiul său să pună mai mult preț pe școală decât pe sport.

Și inclusiv când acesta a debutat în fotbal, cea care i-a dat viață i-a reproșat că trebuia să studieze. Într-adevăr, recunoaște el, ar fi existat și posibilitatea în care să fi eșuat,

Lamine Yamal și mama sa se înțeleg foarte bine, iar fotbalistul a catalogat-o ca fiind ”regina” sa. Totodată, el a mai dezvăluit și că vine dintr-o familie simplă și modestă și nu va uita niciodată de unde a plecat.

”Mama mi-a spus că nu voi juca fotbal, dacă nu studiez. A fost un moment când eram în La Masia și am sunat-o. I-am spus: `Mamă, o să merg la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti să mă antrenez după-amiază. Dacă mă concentrez, voi fi fotbalist`.

Nu am convins-o, m-a certat în fiecare zi. Chiar și când mi-am făcut debutul, m-a certat și pentru că trebuia să studiez și nu studiam. Recomand oamenilor să nu facă ceea ce am făcut eu, pentru că s-ar fi putut întâmpla să nu ajung fotbalist.

Mama mea este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc”, a spus recent Lamine Yamal, despre mama lui.