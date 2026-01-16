Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e mare pentru mulți români

ADVERTISEMENT

La Hotelul pe care Simona Halep îl deține în stațiunea Poiana Brașov, oaspeții sunt întâmpinați și cu o variată ofertă gastronomică. Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute în această locație. Nu mulți români cu venituri normale și-ar permite.

Cât trebuie să scoată din buzunar turiștii pentru o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Încă de când activa în circuitul WTA, Simona Halep a intrat în zona afacerilor din domeniul hotelier. În 2017 a cumpărat pensiunea Drachenhaus (stil medieval) în Poiana Brașov. În aceeași stațiune selectă din centrul țării, marea sportivă mai deține o construcție modernă, deschisă abia în decembrie 2024. Este un hotel nou, cu design contemporan.

Locația turistică din Ardeal este catalogată de nivelul 4 stele premium. în domeniul imobiliar din ultimii ani.

Ridicat la intrarea în Poiana Brașov, chiar la poalele Masivului Postăvaru, hotelul Simonei Halep este foarte aproape de pârtie și îi întâmpină pe turiști cu facilități variate. În interior, gurmanzii găsesc un restaurant modern, cu o capacitate de circa 80 locuri. Meniul conține reinterpretări românești tradiționale, cocktail-uri, gustări vegetariene și multe alte preparate.

Hotelul legendei din tenis este considerat luxos și scump, fiind printre cele mai ”piperate” din Poiana Brașov. Este destul să ne uităm ce prețuri sunt la unele gustări considerate ”accesibile” în rândul românilor de rând.

De exemplu, o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, de 350 de grame, îi costă pe cei care trec pragul hotelului din Transilvania suma de 41 de lei. Gustarea este destul de scumpă, având în vedere că, în restaurante normale din Brașov, tarifele se învârt între 20 – 35 lei porția.

Care sunt cele mai ”ieftine” produse din meniul oferit de hotelul Simonei Halep

În secțiunea ciorbe / supe / creme, produsul amintit mai sus este cel mai scump. Sub 40 de lei trebuie să scoateți din buzunar dacă vreți să vă delectați cu o supă cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat (37 de lei). Dacă doriți ceva mai ”tradițional”, puteți opta pentru un borș de găină cu tăieței de casă. Un bol de 350 de grame ajunge la 38 de lei.

De îndată cu ajungem la felul principal, vedem că și prețurile cresc. În preparatele de pui, tarifele sunt în zona 55-60 de lei – găsim aici pulpe de pui la ceaun cu sos de usturoi și mămăliguță – 55 de lei sau șnițel de pui panko cu cartofi prăjiți la un preț similar.

Preparatele din porc pleacă de la 79 de lei – un cotlet cu cartofi și sos de usturoi – și ajung la peste 120 de lei – o ceafă la grătar de mangalița cu cartofi copți. Vita pare ”regina prețurilor”. Un antricot black angus cu hribi la tigaie și salvie temptura urcă spre 180 de lei – 400 de grame.

Care este mâncarea preferată a Simonei Halep

De-a lungul deselor sale interviuri acordate presei, ”Care este mâncarea preferată?”. Răspunsul său, oferit într-un interviu din 2021, a surprins. Deși a călătorit prin lume, din Australia în China și din Canada în Franța, și a gustat cu siguranță preparate deosebite, în pole-position pe lista mâncărurilor ei preferate se află un preparat din bucătăria românească.

”Mămăliguţa cu brânză şi smântână aş putea spune că e mâncarea mea preferată. Asta pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place şi şoriciul”, a spus sportiva, pentru .

De asemenea, dat fiind faptul că provine dintr-o familie de machidoni, Simona Halep admite că iubește și preparatele lor tradiţionale. În trecut, la petrecerea de după căsătoria cu Toni Iuruc, fosta jucătoare de tenis a avut un meniu care a inclus şi produse machedoneşti. E vorba de plăcinte. Ele au fost servite cu lapte bătut, salată de vinete cu ardei copţi, zacuscă de legume sau piperchi din ardei graşi cu roşii şi brânză de oaie.

Cât a costat cazarea la hotelul Simonei Halep în perioada sărbătorilor

Și prețurile de cazare de la hotelul fostei sportive sunt destul de piperate. Cei care vor să meargă în vacanță trebuie să scoată bani frumoși din portofel. Ne uităm în trecut și vedem că, de 1 Decembrie, o cameră la hotelul de lux deținut de Simona Halep costă între 700 și peste 1.250 de lei pentru o singură noapte.

Ca la orice locație turistică de 4 sau 5 stele, prețurile sunt mai mari în weekend și de sărbătorile legale. Astfel, la finalul anului trecut, patru nopți de cazare în mini-vacanța de 1 decembrie ajungea să depășească sume uriașe de 3.000 și chiar și 4.000 de lei.