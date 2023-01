Cât costă o doză de bere în Bulgaria. Un român a rămas uluit: ”Pentru cine mai crede că este o destinație de vacanță ieftină…”

Mulți români tind să încline balanța către Bulgaria, atunci când vine vorba despre costuri, însă unii demonstrează contrariul. Un bărbat a fost uimit de prețul, în lei, al unei doze din bere, din țara vecină.

Un român, uluit de prețul unei doze de bere din Bulgaria. Este mai scumpă decât cea din București

Românul, revoltat de sumă, a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care face o comparație cu valoarea unei doze de bere din București. Asta după ce a mers într-un supermarket din Veliko Tîrnovo

ADVERTISEMENT

”Pentru cine mai crede ca Bulgaria este o destinatie de vacanta ieftina, las aici niste preturi de la o cazare, un supermarket si un restaurant, din Veliko Tîrnovo si Arbanasi, un satuc montan traditional la vreo 4 km de Veliko!

Mentionez ca o leva este 2.51 lei la BNR, iar salariul minim este vreo 350 de euro, iar in Romania este vreo 515€”, a scris Dan Zatreanu.

ADVERTISEMENT

Din imagini reiese faptul că o bere Kozel costă cu 50 de bani mai mult decât la noi în țară, iar în rest prețurile sunt apropiate de cele din România și nu mai mici, așa cum mulți s-ar fi așteptat.

”Orase frumoase, curate, vechi, linistite, cazari bune, restaurante traditionale sau clasice, multe, curate, atractive.

ADVERTISEMENT

Daca mai pui ca de la cazarea din sat pana la intrarea in Bucuresti sunt cam 180 de km, parcursi in doua ore si jumatate, drumuri foarte bune spre perfecte, libere, cred ca am facut o alegere excelenta, comparativ cu statiunile de pe Valea Prahovei si drumurile spre/ de la ele!”, a mai notat individul.

Bărbatul a făcut publică postarea, în condițiile în care

ADVERTISEMENT

Bere s-a scumpit în România de la 1 ianuarie 2023

În ceea ce privește berea, în România, începând cu 1 ianuarie, a devenit mai scumpă, după ce

ADVERTISEMENT

”(…) La o halbă de 10 lei, dacă punem o crestere de 14%, ar trebui să fie 11,40, dar probabil va fi 12. Oricum producătorul poate pune mai mult”, a trasmis Gabriel Biriș, analist fiscal, potrivit