Cât costă o halbă de bere în restaurantul lui Dani Oțil. Nu mulți își permit să treacă pragul localului deținut de prezentator

De ani buni de zile, Dani Oțil nu este doar om de televiziune, ci și afacerist. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani deține un restaurant în București, iar prețurile nu sunt deloc mici. Iată cât costă o halbă de bere!

Cât costă berea la The Grill, restaurantul lui Dani Oțil

De ani buni de zile, Dani Oțil a pășit în lumea afacerilor. Acesta și-a deschis un restaurant în zona de nord a Capitalei, acolo unde îi așteaptă pe clienți cu fel de fel de preparate alese.

De-a lungul timpului, s-au făcut multe glume cu privire la . Ei bine, se pare că există și un sâmbure de adevăr, căci unele preparate au prețuri destul de piperat.

Nu doar , ci și băuturile. Potrivit meniului, o bere la sticlă de 330 ml costă 22 de lei, iar cine vrea bere la draught plătește 20 de lei pentru 350 ml. Nici sucul nu este mai ieftin, o sticlă de 250 ml costând 16 lei.

Pofticioșii care vor să și mănânce la restaurantul lui Dani Oțil trebuie să dispună de un buget generos. Mâncarea de aici este preparată de cei mai buni chefi, iar atenția la detalii și la ingredientele alese se plătesc scump.

În restaurantul lui Dani Oțil, o supă de cocoș cu găluște costă 35 de lei, iar un ciolan de purceluș ajunge la 92 de lei. Cei care vor să își răsfețe papilele gustative cu saramură de caracatiță scot din buzunar 110 lei.

Dani Oțil este cunoscut în Capitală pentru prețurile pe care le practică

Criticat de mulți din cauza prețurilor practicate, Dani Oțil a fost nevoit să se apere. În momentul în care și-a deschis localul, matinalul de la Antena 1 a investit 100.000 de euro. Mulți dintre cei care consideră prețurile exagerat de mari uită anumite detalii, precum locația și serviciile pe care acesta le oferă.

”Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții. Prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului.”, a spus Dani Oțil.

Într-un podcast mai vechi, Dani Oțil a recunoscut că multe persoane au renunțat să mai vină la el în restaurant din cauza acestor glume. Cel care a dat startul glumelor legate de prețurile din restaurantul lui Dani Oțil a fost Mihai Bobonete.

Comediantul a povestit alături de Răzvan Simion cum a lăsat o mică avere pe o masă servită la Dani Oțil. De atunci, a rămas eticheta potrivit căreia e scump să mănânci la restaurantul prezentatorului.

”Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin.”, a spus Mihai Bobonete.