Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani mulți din buzunar

ADVERTISEMENT

Simona Halep este proprietara unui hotel pe litoral care va fi luat cu asalt de toată lumea cu ocazia zilelor libere de 1 mai. Iată cât costă o noapte de cazare în locația pe care o are fosta mare jucătoare de tenis la Marea Neagră. Turiștii de pretutindeni vor scoate bani mulți din buzunar.

Prețul pentru o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep

Unitatea care poartă numele fostei tenismene Simona Halep (34 ani), situată în Constanța – Mamaia Nord, este una renumită pe litoralul românesc. Hotelul îi întâmpină pe vizitatori cu servicii personalizate și atenție până la cele mai mici detalii. Atmosfera primitoare nu este lăsată deoparte de gazda care .

ADVERTISEMENT

Locația a fost creată și renovată pentru a oferi momente de relaxare și confort desăvârșit pe întreaga durată a șederii. Astfel, vine cu oferte generoase pentru turiști, inclusiv pentru de 1 mai. Această zi liberă atrage un număr foarte mare de oameni la Marea Neagră, fosta sportivă având costuri destul de piperate.

În general, o singură noapte de cazare pleacă de la costuri de aproximativ 500 de lei. Din păcate, rezervarea separată pentru doar o noapte nu este permisă perioada aceasta din an. Prin urmare, de această dată există o singură variantă de cazare, sejurul având un minimum de două nopți.

ADVERTISEMENT

Așadar, în perioada 1 -3 mai 2026 o cameră confort, în care există un pat dublu extra-large, costă 1.007 lei, conform . În acești bani sunt incluse mai multe facilități, turiștii având toate cele necesare pentru a se bucura de un sejur de vis. De asemenea, hotelul din stațiunea Mamaia Nord este foarte aproape de plajă.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, Simona Halep a luat în calcul acest aspect când a construit locul aproape de Marea Neagră. Turiștii trebuie să meargă doar 100 de metri până la plajă. Mai mult decât atât, unitatea hotelieră este una modernă, fiind construită în stilul „aparthotel”. Are 20 de camere și numeroase locuri de parcare.

ADVERTISEMENT

Ce dotări are unitatea hotelieră a Simonei Halep

„Fiecare colț al hotelului reflectă eleganța și grija pentru detalii, de la camerele și suitele luminoase, până la spațiile comune, gândite pentru relaxare, inspirație și bun gust. Bucurați-vă de briza mării din zona de relaxare sau retrageți-vă în intimitatea camerei.

Toate concepute sunt pentru confortul și starea dumneavoastră de bine. Hotelul Simona Halep din Mamaia Nord aduce un suflu nou ospitalității de pe litoral, oferind o experiență deosebită în inima unui oraș plin de viață”, se arată în descrierea de pe .

ADVERTISEMENT

Locația deținută de fostul număr 1 mondial are patru stele și le propune turiștilor servicii și facilități de top. Printre dotările de care au parte aceștia se numără o recepție disponibilă în permanență și acces gratuit la internet wireless. De asemenea, vizitatorii primesc servicii de depozitare a bagajelor.

Unitatea hotelieră dispune de terasă și bar, ideale pentru sejurul de 1 mai. Poziționarea aproape de plajă este un alt plus pentru locație. Totodată, Simona Halep a luat în calcul și faptul că hotelul are acces facil la principalele puncte de interes din zonă, cum ar fi centrele comerciale și zonele de agrement.