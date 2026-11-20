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Formula 1, cel mai vizionat sport motorizat al planetei, s-a extins în Statele Unite ale Americii la trei etape din 2023. Proprietarii competiției, șefii Liberty Media, au vrut să se asigure că țara lor își va recăpăta popularitatea de odinioară în culmea sporturilor motorizate. Așa s-a ajuns în Las Vegas, una dintre cele mai luxoase destinații din întreaga lume. Hotelurile și cazinourile acestui oraș au devenit principale puncte de atracție pentru turiștii care vor să guste din viața de noapte.

Cât te poate costa o noapte la un hotel de lângă circuit?

În mod firesc, tarifele de cazare la hotelurile din Las Vegas pot varia, în funcție de desfășurarea unui eveniment de mare amploare. Așa cum se întâmplă și pe restul mapamondului, prețurile la cazări cresc simțitor în perioada în care caravana Formulei 1 face oprire în zonă.

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Cele mai căutate și cunoscute hoteluri din „Sin City” sunt cele amplasate pe artera principală a orașului – The Strip. Aici putem aminti, printre altele, de Wynn, Caesars Palace, The Venetian, Bellagio, The Cosmopolitan și MGM Grand.

În general, o noapte de cazare la unul dintre aceste hoteluri costă puțin peste 200 de dolari. La noi, asta înseamnă minimum 1100 de lei, raportat la noul curs valutar.

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Să luăm spre exemplu The Venetian, al doilea cel mai mare hotel din lume după capacitate – 7264 de camere în total. Așa cum îi spune și numele, este o Veneție în miniatură, la cele mai înalte standarde. Într-o perioadă fără prea multe evenimente, o noapte de cazare poate costa aproape 1300 de lei. Însă, dacă luăm în considerare o eventuală cazare pe durata Marelui Premiu de Formula 1, prețurile vor fi semnificativ mai mari. La Venetian, o noapte poate costa aproximativ 750 de dolari, adică puțin peste 3600 de lei.

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La Caesars Palace, în parcarea căruia s-a ținut primul Mare Premiu din Las Vegas la începutul anilor ’80, tariful este 559 de dolari, deci aproximativ 2710 lei pe noapte. Aici vorbim de un resort cu tematică romană, deschis în august 1966, fiind astfel unul dintre cele mai vechi din Vegas. În afara programului din „Marele Circ”, o noapte la Caesars Palace costă aproape 900 de lei.

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Care este în vârful ierarhiei?

De departe, cele mai mari prețuri se vor găsi la Wynn. În perioada , o noapte de cazare depășește pragul de 1000 de dolari, ajungând mai precis la 1095. Asta se „traduce” în aproximativ 5310 lei.

Aceste prețuri se datorează faptului că Wynn este considerat unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Vegas. A fost inaugurat în 2005, iar cea mai recentă renovare s-a petrecut în 2022, cu un an înainte ca întrecerea de Formula 1 să ajungă în jurul acestuia.

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Cei de la Wynn le pun la dispoziție fanilor cu buget ridicat și un pachet pe toată durata Grand Prix-ului. Trei nopți în camere „regale”, cu vedere panoramică, ori camere de tip Two Queens însoțite de două bilete pentru seara cursei încep de la 5600 de dolari.

Variante de buget

În zona deșertului Mojave, , se află și alte hoteluri, de buget redus. Vegasul cuprinde spații de acest tip precum Oyo, Circus Circus, Downtown Boutique, Gold Spike și The California Hotel.

În cazul acestora, o noapte de cazare variază între 30 și aproape 60 de dolari. Totuși, ele nu au o vedere grozavă asupra circuitului, fiindcă se află mai departe de acesta și de centru implicit.

La Oyo, un sejur întreg pe parcursul Marelui Premiu poate costa în jur de 340 de dolari, deci aproximativ 1650 de lei. Evident, toate aceste hoteluri de buget sunt ocupate în întregime când „Marele Circ” sosește în oraș.

Din fericire, pentru fanii care asistă de la fața locului la acest Grand Prix experiența poate fi una memorabilă. Pe timp de noapte, orașul devine tot mai aglomerat, oamenii înstăriți dau buzna în renumitele cazinouri, iar luminile marilor hoteluri și restaurante se aprind la capacitate maximă.