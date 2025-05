Cât costă o noapte de cazare în programul Litoralul pentru toți. Perioada în care se desfășoară

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) vine cu vești excelente pentru români. Cât costă o noapte de cazare în programul , care a ajuns la ediția cu numărul 46. Perioada în care se desfășoară și în care oamenii pot evita aglomerația din plin sezon.

Cât costă o noapte de cazare în programul Litoralul pentru toți

Litoralul pentru toți este un program care se adresează persoanelor care doresc să se bucure de Marea Neagră în liniște. Acesta are loc de două ori pe an, prima oară la începutul verii și a doua oară la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Acesta este dedicat familiilor cu copii, tinerilor, dar și pensionarilor. În plus, are costuri accesibile și pentru toate buzunarele. Iată ce preț are în intervalul 1 – 22 iunie 2025 și care sunt ofertele puse la dispoziția turiștilor.

Românii se pot bucura de avantaje numeroase, prețurile fiind considerabil mai mici decât în vârf de sezon. Tarifele pornesc de la suma de la 44 de lei pe noapte pentru o singură persoană, fără masă. Programul le oferă românilor posibilitatea de a petrece câteva zile la mare la prețuri mai mici.

ADVERTISEMENT

Aceste tarife se aplică în perioada 1 – 6 iunie. Tot în acest interval din programul Litoralul pentru toți se achită 84 de lei pe noapte pentru o persoană, pentru cazare cu mic dejun. O noapte de cazare pentru un pachet all-inclusive costă 161 de lei.

Costuri în programul Litoralul pentru toți între 7 și 22 iunie 2025

Turiștii români care doresc să aplice pentru programul Litoralul pentru toți trebuie să știe că prețurile cresc ușor în intervalul 7 – 22 iunie 2025. O singură noapte de cazare pentru o singură persoană, fără masă, pleacă de la 46 de lei.

ADVERTISEMENT

O persoană care dorește să meargă la o demipensiune trebuie să scoată din buzunar 86 de lei pentru o noapte de cazare. În plus, pentru all-inclusive cetățenii din România achită suma de 220 de lei pentru o noapte de cazare, pentru o persoană.

ADVERTISEMENT

Aceste oferte se aplică în mai multe stațiuni de la Marea Neagră. Sunt valabile pentru hotelurile de 2 și 3 stele. Cea mai accesibilă destinație din programul Litoralul pentru toți este Eforie Nord. În aceeași categorie se află și Venus, Saturn, Mangalia, Neptun-Olimp, Mamaia Nord și Vama Veche.