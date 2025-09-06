Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de soția lui Cristi Manea. Unde a plecat în vacanță Irina Manea, alături de fiicele și de mama ei

Irina Manea a plecat în vacanță. Deși vara s-a încheiat, soția lui Cristi Manea a decis să se răsfețe cu o mică escapadă. Aceasta nu a plecat singură, ci este însoțită de fiicele, dar și de mama ei, Camelia.

Unde a plecat Irina Manea, soția lui Cristi Manea, în vacanță

Primele zile de toamnă o găsesc pe Irina Manea departe de casă. Recent, , dar se pare că influencera a decis să se mai răsfețe cu o vacanță. De data aceasta, Irina a plecat în Antalya alături de mama și de fiicele ei.

Nu este pentru prima dată când soția lui Cristi Manea călătorește cu Victoria și Venus. Micuțele sunt foarte cuminți, iar Irina pare că se distrează de minune alături de ele. Totuși, pentru a se asigura că totul este sub control, Irina a luat-o și pe mama ei în Turcia.

Fără doar și poate, Camelia este cel mai mare ajutor al Irinei. Mama influencerei a fost mereu aproape de ea, ba chiar s-a mutat pentru o perioadă la Cluj-Napoca, special pentru a fi alături de nepoțelele ei și pentru a-i ușura munca Irinei.

Cât costă cazarea la hotelul ales de Irina Manea, în Antalya

Turcia este o destinație pe care o aleg din ce în ce mai multe vedete. Acum că vara s-a încheiat, numărul turiștilor este mai redus, ceea ce înseamnă că este mult mai liniște. Pentru a se relaxa așa cum trebuie, , care îmbină rafinamentul cu eleganța.

Irina Manea împreună cu fiicele și cu mama ei sunt cazate la Ethno Belek, un hotel de 5 stele, situat la mai puțin de 3 kilometri față de centrul orașului. Hotelul dispune de cele mai bune condiții, iar prețurile sunt și ele pe măsură.

Două nopți de cazare pentru doi adulți în luna octombrie costă 10.549 de lei. În schimb, cazarea pentru doi adulți și doi copii ajunge la 18.662 de lei pentru o cameră family suite. În luna septembrie, aceeași cameră pentru doi adulți și doi copii costă 12.340 de lei pentru două nopți.