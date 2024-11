Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Londra unde s-a cazat Larisa Udilă. Suma e una complet neașteptată

Larisa Udilă nu s-a uitat deloc la bani. Ea și soțul ei au optat pentru hotel spectaculos. Iar prețul pentru o noapte de cazare nu este deloc unul mic, astfel că puțini își pot permite un sejur aici.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Londra unde s-a cazat Larisa Udilă

. O mulțime de persoane ajung aici anual, având în vedere că locul este unul încărcat de o arhitectură deosebită, povești și nu numai.

însă, magia se întâmplă. În Londra, oaspeții pot admira decoruri spectaculoase de Crăciun, luminițe și nu numai. Iar Larisa Udilă și soțul ei au vrut să se bucure de aceste momente.

Știm deja prea bine că cei doi adoră vacanțele. Călătoresc foare des, iar când vine vorba de buget, se pare că în general, cuplul nu se uită la bani. Ambii parteneri au mai fost în Dubai, dar și în alte destinații aparte.

Acum însă, Londra a fost alegerea celor doi. Larisa Udilă și Alexandru Ogică au fost atenți însă și la locul de cazare pe care l-au ales. Cei doi au optat pentru un hotel de lux, unde o noapte de cazare costă o adevărată avere.

Prețul e unul complet neașteptat

Mai exact, de pe platformele de rezervări aflăm că prețul pentru o singură noapte de cazare pornește de la 8.065 lei. Acesta poate fi și mai mare în funcție de tipul camerei ales. Iar cei care vor mic dejun mai au de scos din buzunar în plus 293 lei.

Persoanele care vor un apartament la acest hotel au de plătit o sumă mai mult decât dublă. Mai exact, cine vrea să închirieze un apartament de 79 de metri pătrați, trebuie să plătească nu mai puțin de 31.204 lei pe noapte. Prețul este însă pentru două persoane.

Menționăm faptul că deși Larisa Udilă se află acum în vacanță, aceasta a trecut prin momente dificile. Mai exact, ea povestea recent că se confruntă cu probleme de sănătate și că încă nu a primit un diagnostic exact.

“Sunt într-o perioadă de recuperare, sincer. Încerc să îmi revin. Nu am o explicație pentru starea mea de sănătate. Am mers la șase medici și niciunul dintre ei nu mi-a dat un diagnostic exact.

Am înțeles că la nivel internațional, acum, este un fel de viroză respiratorie, care îți dă ca și simptome: atacuri de panică, sufocare, tuse. Am mers la spital de frică să nu am pneumonie”, a declarat Larisa Udilă, la Spynews.ro.