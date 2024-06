Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Vama Veche pe care îl au Adela Popescu, Gina Pistol și Irina Fodor. Prețul e unul complet neașteptat

Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Vama Veche pe care îl au Adela Popescu, Gina Pistol și Irina Fodor? Cele trei vedete alături de soții lor, dar și alte două familii apropiate, au făcut o investiție masivă.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Vama Veche pe care îl au Adela Popescu, Gina Pistol și Irina Fodor

Un proiect de suflet a luat naștere la Vama Veche. Este vorba despre un hotel deschis în , aflat la doar 400 de metri de plajă. Cât costă cazarea aici și ce pot face oaspeții?

ADVERTISEMENT

Hotelul din Vama Veche pe care îl au Adela Popescu, Gina Pistol și Irina Fodor alături de soții lor a ieșit ca la carte. De altfel chiar Adela Popescu a dezvăluit că totul este așa cum și-a imaginat încă de la început.

„Nu ne vine să credem că proiectul de suflet comun al găștii noastre e gata. Și nu doar că e gata, dar este exact cum ni l-am închipuit. Până ne vom reuni toți să petrecem cum se cuvine, am reușit doar câțiva să ne bucurăm de piscina “ca în Bali, mamă” ! :)”, a notat Adela Popescu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Vama Veche, deschis de Adela Popescu, Gina Pistol, Irina Fodor și soții lor? Cine vrea să se cazeze în perioada 15-18 iulie are de scos o sumă consistentă de bani.

Cazarea din luna august, cea mai costisitoare

Mai exact, prețul este de 750 de lei pentru o singură noapte în această perioadă. De cealaltă parte, la finalul lunii iunie prețul este ceva mai mic și anume 650 de lei. În luna august prețurile sunt și mai mari.

ADVERTISEMENT

Astfel o singură noapte în ultima lună de vară ajunge să coste și 950 de lei. De cealaltă parte, în luna septembrie prețurile sunt ceva mai mici, mai exact între 600 și 700 de lei.

, are de plătit pentru trei nopți de cazare 3.200 de lei. Pe de altă parte, micul dejun este inclus, după cum se arată pe site-ul hotelului. Merită locația banii?

ADVERTISEMENT

Fiecare cameră are terasă și zona este una liniștită. De asemenea, camerele au aer condiționat, minibar, uscător de păr, dar și alte accesorii de care oricine are nevoie. Parcarea e gratuită, iar hotelul are și o piscină exterioară.