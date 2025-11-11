Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie

ADVERTISEMENT

La hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov deja au apărut primele oferte. Sportiva a publicat chiar ea pe contul personal de socializare o promoție specială valabilă în luna decembrie.

Ce tarife sunt la hotelul Simonei Halep în luna decembrie

Pentru că se apropie sărbătorile, odată cu ele vin și petrecerile. Iar la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov există câteva oferte în acest sens. Într-o postare pe Instagram, sportiva a publicat un pachet special pentru corporații.

Prețurile nu sunt însă chiar pentru orice buzunar. Conform anunțului publicat de sportivă, pachetul pentru corporații are un preț de pornire de la 220 de euro pentru o singură noapte de cazare.

Din acest pachet fac parte următoarele: o noapte de cazare cu mic dejun inclus, confort premium, tarife preferențiale pentru extinderea șederii cu a doua noapte. Totodată, oaspeții se bucură și de un spațiu de business dedicat, mai exact Sala The Boardroom.

În pachet mai este inclusă și o cină festivă cu preparate tradiționale de Crăciun, un brad împodobit, dar și muzică. Totodată, există și coffe brack business. Oaspeții se pot bucura și de acces gratuit la SPA, fitness și parcare gratuită. Totodată, este inclusă și o reducere la masaj.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul deținut de sportivă

Printre altele, sportiva a mai publicat și alte tarife pentru o noapte de cazare în luna decembrie. Astfel, la hotelul deținut de Simona Halep, prețurile pornesc de la 220 de euro, adică aproape 1.100 lei și ajung până la 370 euro, adică aproape 1.900 de lei.

Evident, depinde de confortul ales. Astfel, tarifele pentru Conform Room, Smart Stay Room, Terrace Comfort Room sunt de 220 de euro pentru o cameră dublă și de 290 de euro pentru o cameră single.

Cei care vor să opteze pentru Executive Relax Room sau Junior Elegance Suite vor avea de scos din buzunar 235 de euro pe noapte pentru o cameră dublă și 310 euro pentru o cameră single.

Signature Grand Suite este cea mai scumpă încăpere din . Astfel, cine vrea să se bucure de o astfel de cameră are de scos din buzunar 370 de euro pentru o cameră single și 265 de euro pentru o cameră dublă.

Cum arată tarifele pentru Revelion

. Prețurile sunt unele pe măsură și aproape duble față de cele menționate anterior.

Mai exact, conform informațiilor de pe site-ul oficial al unității hoteliere, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, prețul pentru o noapte de cazare este de 3.575. Asta înseamnă, deci, că un sejur de Revelion, adică patru nopți de cazare, ajunge la nu mai puțin de 14.300 lei, adică aproape 3.000 de euro.

După cum spuneam anterior, contează și camera aleasă. Astfel, cine vrea un spațiu mai generos va scoate din buzunar mai mulți bani. Prețul pentru Signature Grand Suite este 20.800 de lei, patru nopți de cazare.