Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată

Locația de lux deținută de Novak Djokovic se află chiar pe malul lacului Pavlovac din Serbia, iar prețul pentru o singură noapte de cazare nu e chiar pentu orice tip de buzunar. Motivul însă e unul cât se poate de clar.

Cum arată locația de lux a lui Novak Djokovic

Menționăm faptul că potrivit Forbes, marele tenismen are o avere estimată la 29,6 milioane de dolari. Acesta a adunat 24 de titluri majore și unul olimpic în palmares. Totodată, a fost inclus în top 5 cei mai bine plătiți jucători de tenis din lume.

Iar la fel ca și alți mari sportivi, Novak Djokovic a avut grijă la rândul său să facă investiții. Una dintre cele mai interesante rămâne vila de lux care se află la aproape 70 de km de Belgrad, capitala Serbiei.

Și nu doar luxul costă, ci și peisajul. Cei care ajung aici pot avea parte de o experiență unică. Locația se află pe malul lacului Pavlovac și poate să găzduiască 16 persoane. Aceasta are 8 dormitoare și 15 băi.

Cât costă o singură noapte în vila de lux

Vila lui Novak Djokovic are și un living spațios. Iar din descrierea locației aflăm că acesta „întruchipează luxul absolut, cu un șemineu primitor, punctul central care emană atât confort, cât și eleganță”.

Totodată, oaspeții se bucură de o bucătărie profesională, complet utilată. Iar cei care vor să își satisfacă cele mai rafinate gusturi culinare cu siguranță vor fi încântați de acest aspect.

Și totuși cum arată tarifele? Inclusiv ar putea fi uimiți. O singură noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic pornește de la 15.000 de euro, dar poate crește, în funcție de preferințe.

Ce dotări are vila lui Novak Djokovic

Revenind la amenajare, dormitoarele arată impecabil și oferă liniște, lux, dar și confort. De asemenea, oaspeții se mai bucură și de o zonă de wellness. Nu lipsesc nici barul, camera de jocuri, dar și sala de gimnastică.

Totodată, locația are o piscină interioară, o sală de masaj, sauna și inclusiv o cramă de vinuri. Și nici exteriorul nu poate fi trecut cu vederea. Mai exact, oaspeții pot profita de piscina exterioară și de terasa în aer liber.

Există și câteva terenuri de tenis, dar și grădini, perfecte pentru o plimbare relaxantă ori alte activități. Astfel, cine se va caza la vila sportivului are practic într-un singur loc cam tot ceea ce este necesar.

De ce s-a mutat Novak Djokovic în Grecia

Menționăm faptul că deși celebrul tenismen deține o astfel de locație în Serbia, el a decis să se stabilească în Grecia. A solicitat și primit rapid o ”viză de aur” din partea guvernului elen și e încântat de decizia luată.

. De asemenea, mâncarea, dar și vremea sunt importante pentru întreaga familie, iar la fel și stilul de viață.

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar acesta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos. Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. E motivul numărul unu”, a declarat Djokovic, în urmă cu ceva timp.