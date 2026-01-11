Sport

Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată

Novak Djokovic a făcut câteva investiții importante de-a lungul timpului, iar una dintre ele este chiar vila de lux din Serbia. Ce tarife percepe însă marele tenismen?
Valentina Vladoi
11.01.2026 | 09:04
Cat costa o noapte de cazare la locatia de lux a lui Novak Djokovic Suma e una complet neasteptata
SPECIAL FANATIK
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux pe care o deține Novak Djokovic. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Locația de lux deținută de Novak Djokovic se află chiar pe malul lacului Pavlovac din Serbia, iar prețul pentru o singură noapte de cazare nu e chiar pentu orice tip de buzunar. Motivul însă e unul cât se poate de clar.

Cum arată locația de lux a lui Novak Djokovic

Menționăm faptul că potrivit Forbes, marele tenismen are o avere estimată la 29,6 milioane de dolari. Acesta a adunat 24 de titluri majore și unul olimpic în palmares. Totodată, a fost inclus în top 5 cei mai bine plătiți jucători de tenis din lume.

ADVERTISEMENT

Iar la fel ca și alți mari sportivi, Novak Djokovic a avut grijă la rândul său să facă investiții. Una dintre cele mai interesante rămâne vila de lux care se află la aproape 70 de km de Belgrad, capitala Serbiei.

Și nu doar luxul costă, ci și peisajul. Cei care ajung aici pot avea parte de o experiență unică. Locația se află pe malul lacului Pavlovac și poate să găzduiască 16 persoane. Aceasta are 8 dormitoare și 15 băi.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Cât costă o singură noapte în vila de lux

Vila lui Novak Djokovic are și un living spațios. Iar din descrierea locației aflăm că acesta „întruchipează luxul absolut, cu un șemineu primitor, punctul central care emană atât confort, cât și eleganță”.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal!...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Totodată, oaspeții se bucură de o bucătărie profesională, complet utilată. Iar cei care vor să își satisfacă cele mai rafinate gusturi culinare cu siguranță vor fi încântați de acest aspect.

Și totuși cum arată tarifele? Inclusiv milionarii precum Ion Țiriac ar putea fi uimiți. O singură noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic pornește de la 15.000 de euro, dar poate crește, în funcție de preferințe.

ADVERTISEMENT

Ce dotări are vila lui Novak Djokovic

Revenind la amenajare, dormitoarele arată impecabil și oferă liniște, lux, dar și confort. De asemenea, oaspeții se mai bucură și de o zonă de wellness. Nu lipsesc nici barul, camera de jocuri, dar și sala de gimnastică.

Totodată, locația are o piscină interioară, o sală de masaj, sauna și inclusiv o cramă de vinuri. Și nici exteriorul nu poate fi trecut cu vederea. Mai exact, oaspeții pot profita de piscina exterioară și de terasa în aer liber.

Există și câteva terenuri de tenis, dar și grădini, perfecte pentru o plimbare relaxantă ori alte activități. Astfel, cine se va caza la vila sportivului are practic într-un singur loc cam tot ceea ce este necesar.

De ce s-a mutat Novak Djokovic în Grecia

Menționăm faptul că deși celebrul tenismen deține o astfel de locație în Serbia, el a decis să se stabilească în Grecia. A solicitat și primit rapid o ”viză de aur” din partea guvernului elen și e încântat de decizia luată.

De altfel chiar Novak Djokovic dezvăluia că există legături între Grecia și Serbia. De asemenea, mâncarea, dar și vremea sunt importante pentru întreaga familie, iar la fel și stilul de viață.

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar acesta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos. Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. E motivul numărul unu”, a declarat Djokovic, în urmă cu ceva timp.

Ale, Ale, Ale, Ale! Alexandra Băluțescu a „dat” Dinamo pe Real Madrid, medicina...
Fanatik
Ale, Ale, Ale, Ale! Alexandra Băluțescu a „dat” Dinamo pe Real Madrid, medicina pe televiziune și Meteo pe Sport!
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum...
Fanatik
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat dictatorul după doar un loc 3 obținut
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. FCSB l-a împrumutat pe jucătorul lăudat de...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. FCSB l-a împrumutat pe jucătorul lăudat de Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Atac fără milă la Dan Șucu: 'Nu a adus pe nimeni. Este o...
iamsport.ro
Atac fără milă la Dan Șucu: 'Nu a adus pe nimeni. Este o porcărie'. Daniel Paraschiv, pus și el la zid: 'Aduci o altă rezervă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!