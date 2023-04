Cât costă o noapte de club în Mamaia, de 1 mai. Șampania ajunge la 300.000 de lei: „Zerourile sunt ceva relativ”

A devenit o tradiție pentru români să petreacă de 1 mai la mare, dar în Mamaia, de pildă, prețurile nu sunt pentru oricine. Aici, nota de plată după o seară de club se ridică la câteva mii de euro. Doar rezervarea unei mese într-o locație de lux începe de la 10.000 de lei.

La cât ajunge nota de plată la un club din Mamaia de 1 mai. Petrecăreții aruncă cu banii

Și de data aceasta, la fel ca în anii trecuți, o mare parte dintre români preferă să-și petreacă Însă, se pare că Mamaia este rezervată doar celor mai înstăriți dintre aceștia. Locațiile de lux, în care șampania se aduce cu roaba și atmosfera este întreținută de cei mai în vogă artiști, nu sunt pentru oricine.

ADVERTISEMENT

Cluburile din Mamaia Nord au fost împânzite, chiar înainte de 1 mai, de petrecăreți cu buzunarele pline, dornici să plătească note de plată de zeci de mii de euro. Unii dintre ei sunt convinși că doar aici pot avea parte de o asemenea atmosferă.

Iar când distracția este mare, sumele nici nu mai contează. „Banii nu se spun. Se cheltuie cât se cheltuie şi atât”, a spus unul dintre petrecăreții care se bucură de atmosfera din Mamaia de 1 mai, pentru reporterii

ADVERTISEMENT

Altcineva a fost mai puțin rezervat și a spus cât a cheltuit, lăsând la o parte consecințele care ar putea urma. „Cât am cheltuit? Asta e o întrebare cam nasoală dacă se uită tata la televizor. Dacă vorbim în lei, nu ştiu… peste 10.000 şi ceva şi în euro 2.500, 3.000 de euro”.

Mii de persoane si sărbătorit 1 mai în clubul din Mamaia al lui . „Atmosfera este incendiară într-adevăr. Anul acesta îi simţim mai încrezători ca oricând. Toată lumea a așteptat un pic de distracție şi un pic de eliberare”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

O șampanie costă și 300.000 de lei în Mamaia, de 1 mai

Într-un alt club, rezervarea meselor a început cu un an înainte, iar prețurile s-au încadrat între 10.000 și 70.000 de lei. În plus, o sticlă de șampanie poate să coste și 300.000 de lei, dar are propriul său imn.

„Nu contează, zerourile sunt ceva relativ. Nu contează, o sută de mii”, a răspuns cineva care cheltuise, deja, 80.000 de lei, când a fost întrebat cât a dat pentru a avea rezervare de 1 mai în Mamaia.

ADVERTISEMENT

La polul opus s-a aflat Vama Veche. În sudul litoralului, prețurile sunt mai acceptabile și se aseamănă cu cele din București. „Am dat 58 de lei pe trei shoturi şi o bere”, a zis cineva. Totuși, există o creștere semnificativă față de anul trecut.

ADVERTISEMENT

O sticlă de bere costă în Vamă 14 lei, iar un porumb 10 lei. Cei mai nemulțumiți sunt comercianții, care recunosc că românii nu mai lasă bacșiș ca altă dată. „S-a zgârcit lumea, s-a zgârcit, nu mai e ce a fost anul trecut. S-au zgârcit toți”, a spus un vânzător de porumb.