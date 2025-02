Cât costă o pâine la brutăria deținută de Oana Mareș. Fosta prezentatoare TV deține locația în București

La brutăria pe care Oana Mareș o deține în București, o pâine are un preț destul de mare. Fosta prezentatoare de televiziune are o afacere de familie.

Ce preț are o pâine la brutăria deținută de Oana Mareș în București

De ceva timp, fosta prezentatoare a decis să se retragă de pe platourile de filmare, iar acum s-a dedicat unui proiect important. și-a deschis propria afacere.

Este vorba despre o brutărie artizanală, care e o afacere de familie la care Oana Mareș a muncit foarte mult. Aceasta este implicată și în procesul de creare a produselor de panificație.

Oana Mareș a simțit, cu această afacere, nevoia de a face o schimbare în viața ei. Brutăria deschisă în București este o afacere de familie, numită “Pâinea Lui Dumnezeu”.

Mulți clienți ajung zilnic la brutăria fostei prezentatoare, care are recenzii foarte bune, semn că produsele sunt apreciate de mulți.

“Povestea noastră e simplă: ne-am dorit o afacere de familie, din care să dăm energia noastră tuturor. Am făcut o echipă din oameni buni și calzi ca Pâinea Lui Dumnezeu.

Am copt pâinea și am gustat-o cu cei care ne-au călcat pragul. De aici vă lăsăm pe voi să povestiți mai departe. Am încălecat pe-o șa…”, se arată pe fostei vedete TV.

Produsele de la brutăria deținută de Oana Mareș sunt de calitate superioară, astfel că prețurile sunt mai mari.

O pâine cu legume, Toscany Love, preparată din făină de grâu, maia, măsline, sare, praz, ardei roșu și ardei verde, costă 28 de lei.

Pâinea de secară costă 23 de lei. Pentru pâinea neagră, preparată cu făină măcinată la moară cu piatră, prețul este de 35 de lei.

La brutăria Oanei Mareș pot fi găsite și deserturi, cum ar fi cornulețele cu nucă. Acestea costă 32 de lei pentru o cantitate de 300 de grame și conțin făină de grâu, ou, sare, zahăr pudră, unt 82%, nucă și magiun de prune.

Dobrogeana, o plăcintă tradițională cu brânză de burduf, brânză de oaie și iaurt de oaie, costă 33 de lei pentru 160 de grame.

Ce alte vedete au început astfel de afaceri

Oana Mareș nu este singura vedetă care a decis să înceapă o astfel de afacere. Laura Cosoi și soțul ei au deschis, la rândul lor, un lanț de brutării în București.

De asemenea, Gabriela Cristea, fosta prezentatoare de la Mireasa – Capriciile iubirii, are Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur, are o patiserie.