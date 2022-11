Cât costă o porție de mici și o pizza în restaurantul lui Mugur Mihăescu. Prețurile sunt destul de piperate

Mugur Mihăescu deține de mai bine de un deceniu un restaurant renumit în Capitală, situat în Centrul Vechi. Cei care trec pragul locației trebuie să scoată din portofel ceva bani.

Mugur Mihăescu deține un restaurant cu prețuri piperate, în Capitală. Cât costă o porție de mici și o pizza

În restaurantul fostului ”Garcea” din ”Vacanța Mare” se găsesc diferite preparate, printre care mici și pizza. Prețurile nu sunt unele de trecut cu vederea.

ADVERTISEMENT

Pentru patru mici combinați cu cartofi prăjiți și castraveți murați prețul este de 53 de lei, iar pentru o porție de cârnați cu cartofi prăjiți se achită 54 de lei.

Pizza este de mai multe tipuri în restaurantul actorului. Costurile sunt între 38 și 59 de lei, cea mai ieftină fiind Pizza Margherita, asezonată cu sos de roșii, roșii cherry și mozzarella. Cea mai scumpă, Pizza Quattro Carni, care are sos de roșii, bacon, prosciutto, salam ventricina picant, cârnați chorizo și mozarella valorează 59, 40 lei.

ADVERTISEMENT

Preparatele menționate se pot servit atât la fața locului, în restaurant, dar se pot comanda și online, așa cum este menționat

Cât de bogat este Mugur Mihăiescu

. Însă, nu i-a fost dintotdeauna ușor pe acest plan și a avut parte de dificultăți.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” Mugur Mihăiescu a precizat că a avut de câștigat mulți bani odată cu ”Vacanța Mare”, dar i-a și cheltuit foarte rapid.

”Destule. Multe. Nu mai știu. Nu ne-am făcut un scop din bani. Cum îi făceam, îi și cheltuiam. Îi luam cu noi în mormânt?! Mi-am făcut visele la 30 și ceva de ani, cu mașini, cu case.

ADVERTISEMENT

Sfătuiesc pe toată lumea, trăiți-vă viața, rămâneți cu amintirile! Ne-am gândit și la zile negre, am pus ceva deoparte. Am câștigat cât am și dăruit. Advertising-ul a generat zeci de milioane de euro. De ce să fii sărac?! Puteam să plec să stau ca pașa în toate țările, dar am rămas aici.

ADVERTISEMENT

M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut face pasul ăsta să plec, să trăiesc în altă țară”, a declarat Mugur Mihăiescu pentru sursa menționată.

Actorul Mugur Mihăiescu făcea furori la începutul anilor 2000 cu rolurile ”Garcea” și ”Leana” din ”Vacanța Mare”. Pe lângă el, alte personaje îndrăgite au fost ”Lila”, ”Costel” sau ”Axinte”.