ADVERTISEMENT

Real Madrid și PSV Eindhoven se înfruntă marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00 (ora României), pe Estadio Santiago Bernabéu, în etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor. Pentru un suporter obișnuit, o noapte europeană pe arena de peste 83.000 de locuri a „galacticilor” presupune un efort financiar serios, conform grilei oficiale de prețuri publicate pe site-ul clubului madrilen.

Prețurile oficiale la biletele pentru Real Madrid – PSV Eindhoven, de la cele mai ieftine până la VIP

Pentru publicul larg (fără statut de membru Socio), cel mai ieftin bilet la partida cu PSV Eindhoven costă 100 de euro și este situat la inelul superior al peluzelor (Amfiteatrul 4 din Fondo Norte sau Fondo Sur). În schimb, cele mai scumpe tichete standard ajung la 275 de euro, în zona centrală a tribunelor laterale (Tribuna / Grandstand din Lateral Este și Lateral Oeste), iar locurile din zonele VIP pornesc de la 375 de euro.

ADVERTISEMENT

Membrii clubului fără abonament (Socios no abonados) beneficiază de o reducere de 30%, astfel încât pentru ei prețurile pleacă de la 70 de euro la peluză (Amfiteatrul 4) și urcă până la 193 de euro la tribuna centrală:

Peluză (Fondo Norte / Sur) – Amfiteatrul 4 (cel mai ieftin)

Public larg (preț standard): 100 €

Membri fără abonament (-30%): 70 €

Peluză (Fondo Norte / Sur) – Inel inferior / superior

Public larg (preț standard): 205 €

Membri fără abonament (-30%): 144 €

ADVERTISEMENT

Tribună laterală (Lateral Este / Oeste) – Amfiteatrul 4

Public larg (preț standard): 150 €

Membri fără abonament (-30%): 105 €

Tribună laterală (Lateral Este / Oeste) – Inel inferior / superior

Public larg (preț standard): 255 €

Membri fără abonament (-30%): 179 €

ADVERTISEMENT

Tribună centrală (Grandstand – cel mai scump bilet standard)

Public larg (preț standard): 275 €

Membri fără abonament (-30%): 193 €

Zonă VIP (Hospitality)

Membri fără abonament (-30%) de la 375 €

ADVERTISEMENT

Clubul spaniol precizează că vânzarea se face exclusiv online, iar accesul pe stadion se realizează doar prin biletul descărcat pe telefonul mobil, varianta tipărită acasă nefiind acceptată.

Dennis Man, într-un moment delicat la PSV Eindhoven înaintea duelului de pe Bernabeu

Duelul de la Madrid are o miză aparte și pentru fotbalul românesc prin prezența lui Dennis Man (cotat la 12 milioane de euro) în lotul campioanei Olandei. Internaționalul român traversează însă o perioadă complicată la PSV Eindhoven: după ce a strălucit la echipa națională în Liga Națiunilor, unde a marcat contra Poloniei extrema dreaptă a rămas doar pe banca de rezerve sâmbătă, în victoria categorică a olandezilor din Eredivisie, scor 4-1 pe terenul lui NEC Nijmegen.

ADVERTISEMENT

În actualul sezon de Champions League, Man a prins doar 10 minute în deplasarea de la FC Porto, iar presa batavă scrie deja că o despărțire în perioada de transferuri din iarnă ar fi cea mai bună variantă atât pentru jucător, cât și pentru clubul pregătit de Peter Bosz. Astfel, o eventuală apariție pe gazonul de pe Santiago Bernabéu ar reprezenta o vitrină uriașă pentru fotbalistul român.

Miza uriașă din clasamentul Champions League pentru Real Madrid și PSV Eindhoven

din faza ligii, ocupând locul 2 cu 12 puncte (golaveraj 13-7), la egalitate cu liderul PSG, și vine după o serie de nouă victorii consecutive în toate competițiile, inclusiv succesul din weekend din La Liga, scor 2-1 cu Celta Vigo. De cealaltă parte, PSV Eindhoven se află exact pe muchie de cuțit în lupta pentru calificarea în play-off-ul optimilor: olandezii ocupă locul 24 (ultimul care asigură prezența în faza eliminatorie), cu doar 4 puncte acumulate (golaveraj 3-4), și au nevoie de un rezultat mare pe o arenă unde nu au mai jucat într-o competiție europeană din sferturile Cupei Campionilor din sezonul 1988–1989.