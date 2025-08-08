Cât costă o sticlă cu apă plată la Untold 2025. Lista prețurilor cu noul TVA inclus

Cât costă o sticlă cu apă plată la stand-urile de la Untold 2025? Prețurile sunt unele de festival, așa cum toată lumea se aștepta. În cadrul evenimentului, publicul nu poate merge de acasă cu nimic achiziționat din altă parte, iar plățile se fac exclusiv cu niște brățări pe care încarcă bani.

Cât costă o sticlă cu apă plată la Untold 2025

Anul acesta, prețurile de la Untold au ținut cont de (taxa pe valoare adăugată), așa că, dacă vorbim despre băuturi (alcoolice sau nonalcoolice) cei care ajung la festival trebuie să își pregătească serios cardul.

Potrivit publicației locale o sticlă cu apă plată, la 500 de mililitri, costă 14 lei. Aceeași sumă e trecută și la apa minerală carbogazificată. Cu privire la băuturile alcoolice, căci în zilele de festival se consumă shot după shot plus alte cocktailuri ”amețitoare”, situația stă în felul următor:

un energy drink la 250 de mililitri: 19 lei;

tropical gin (și, în general cocktailurile și longdrink-urile): 39 de lei;

o bere Hoegarden la draft: 33 de lei;

Corona la draft: 31 de lei.

Nu e vorba doar despre băutură la Untold. La fel ca în fiecare an, sunt prezente o serie de branduri recunoscute pe piața de mâncare, unele din străinătate, altele locale. Lista cu nume din industria alimentară prezent la Cluj Napoca, în cadrul evenimentului:

Clătite de Poveste;

Cubano;

Churros by Pokka;

Fornetti;

Burgerati;

Bavarezul XXL;

Kebab Mania;

Sarmale Delivery;

Tokio Noodles;

Texas Bbq;

Republika Pleskavica.

Plățile se fac doar cu brățările primite la check-in

Evident, lista e mult mai lungă, așa că petrecăreții au de unde să aleagă, de la fast food până la mâncare tradițională sau produse de patiserie.

Plățile la Untold se fac, așa cum spuneam în rândurile de mai sus, doar cu brățările RFID. După accesul în zona festivalieră (check-in), fiecare fan primește brățara care funcționează ca portofel electronic. Brățara se încarcă cu bani (cashless system) în mai multe puncte create special pentru asta tocmai pentru evitarea aglomerărilor.

Trebuie spus faptul că brățările pot fi încărcate online, prin contul de pe site sau aplicația oficială. Dacă rămân bani nefolosiți, poți cere returnarea sumei, în câteva zile după terminarea festivalului, contra unei mici taxe de procesare.

Brățările pot fi ridicate, în timpul festivalului, în intervalul 15:00 – 04:00, la Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Punctul este dedicat fanilor care dețin abonamente de tip General Acces, VIP sau bilete de o zi, pentru fiecare zi din festival.

Cine cântă anul ăsta și ce nume grele au fost în trecut la Untold

Cine cântă anul acesta la Untold? Pe scena principală, cei care sunt așteptați să facă atmosferă vineri, 8 august 2025, sunt:

Bad & Boujee;

Altar;

Delia;

;

Surprise Act;

Armin van Buuren;

Dj Bliss.

Artiștii care urcă pe scenă sâmbătă, 9 august:

Vama;

Wizthemc;

Metro Boomin;

Hugel;

Alok;

Alan Walker;

Steve Angello;

Vini Vici.

Duminică, 10 august, în ultima zi de festival, pe scenă vor fi:

Aura Șova;

Irina Rimes;

Inna;

Becky Hill;

Anyma;

Fisher;

Martin Garrix.

Untold se află la deși ar fi trebuit să fie a 11-a. Singurul an în care festivalul a făcut pauză a fost 2020, când s-a anulat din cauza pandemiei de coronavirus. De-a lungul celor 10 ani, la Cluj Arena au ajuns nume sonore din industria muzicală internațională precum Black Eyed Peas, Jason Derulo, Tinnie Tempah sau Imagine Dragons.