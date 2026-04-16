Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere

Care este costul ochelarilor purtați în ultima perioadă de către Lamine Yamal. Foarte puține persoane scot din buzunar această valoare pentru un singur accesoriu.
Alexa Serdan
16.04.2026 | 17:15
Lamine Yamal poartă ochelari de soare. Sursa foto: Instagram.com
Starul celor de la Barcelona, Lamine Yamal, este pe cai mari nu doar în fotbal, ci și la capitolul modă. Iată cât costă ochelarii cu care tânărul sportiv s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să cumpere acest accesoriu care îi ferește de soare pentru că au un cost piperat.

Lamine Yamal, surprins cu ochelari de sute de euro

Lamine Yamal (18 ani) este unul dintre cei mai buni jucători spanioli. La ora actuală se află în clasamentul fotbaliștilor aflați pe culmile succesului, dar asta nu înseamnă că nu are momente în care răbufnește. În urmă cu puțin timp s-a enervat, deși obținuse o victorie cu Atletico Madrid.

Tânărul are talent și este văzut de mulți ca un idol. Nu este deloc de mirare faptul că foști sportivi de renume îl dau drept exemplu atât în sens pozitiv, cât și negativ. De asemenea, reprezintă un reper în ceea ce privește moda, toată lumea remarcând ochelarii cu care s-a afișat în Champions League.

A fost surprins cu un accesoriu inedit cu care a impresionat foarte multe persoane. Prezent la o conferință de presă, acesta a apărut cu o pereche de ochelari cu lentile transparente creată de finlandezii de la VAIN. Ochelarii fac parte din colecția Vain Hard Eye, având cristale Swarovski încrustate în brațe.

Mai mult decât atât, ochelarii de soare au accesorii din argint antic. Conform jurnaliștilor publicației GQ, au un cost destul de mare. Suma se ridică la valoarea de 200 de euro. Cel mai probabil Lamine Yamal nu a scos din buzunar acești bani pentru că a semnat o colaborare inedită cu producătorul scandinav.

Internauții, cuceriți de ochelarii lui Lamine Yamal

Lamine Yamal pare că dă moda de ceva vreme pentru că oamenii sunt cuceriți de tot ce face sau poartă. De această dată internauții au luat cu asalt pagina de socializare a firmei care produce ochelarii de soare cu care s-a afișat sportivul.

Accesoriul creat de Jimi Vain a fost comandat, cu siguranță, de foarte multe persoane. În altă ordine de idei, Vain reprezintă o companie emo-punk fondată de doi nativi din Helsinki, unde există și sediul. Firma se autointitulează o marcă de modă interdisciplinară.

În urmă cu ani buni producătorul a semnat o colaborare inedită cu McDonald’s Finland. La momentul respectiv, a creat o colecție-capsulă folosind uniforme de angajați abandonate. În prezent, pe contul de Instagram are aproape 33.000 de urmăritori.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
