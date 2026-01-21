Cât costă ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos și de la ce brand sunt. Firma producătoare, asaltată de internauți

ADVERTISEMENT

La Forumul de la Davos, acolo unde liderii lumii vorbesc despre probleme economice și alte provocări globale majore, chiar cu titlu de schimbare a ”ordinii mondiale”, nu doar temele devin subiecte fierbinți, ci și aparițiile anumitor lideri, cum este cea a lui Emmanuel Macron.

Ochelarii lui Emmanuel Macron au devenit virali! Ce problemă de sănătate are liderul francez

Macron a reușit performanța de a fura atenția tuturor, în timp ce sunt exprimate tot mai multe temeri, întrebarea comună fiind ”Încotro se îndreaptă lumea?”, cu ochelarii de soare cu care s-a afișat, care îl protejează de lumina puternică, președintele Franței având probleme de sănătate.

Toată lumea s-a întrebat, încă din primele secunde, de ce poartă Emmanuel Macron ochelari de soare într-un spațiu închis, existând numeroase glume făcute pe marginea liderului. Potrivit presei franceze, Macron suferă de o hemoragie subconjunctivală. Cu alte cuvinte, e vorba despre spargerea unui vas de sânge la nivelul ochiului. Președintele însuși a făcut referire la aspectul său, la începutul discursului pe care l-a susținut pe 20 ianuarie, spunând că problema de sănătate cu care se confruntă e inofensivă.

Președintele francez poartă o pereche a unui brand franțuzesc, care costă peste 3.000 de lei

În ciuda explicațiilor oficiale, lumea a continuat să facă glume pe seama lui Macron, comparându-l cu Tom Cruise în „Top Gun”, ba unii au spus că aspectul său ar fi cauzat de ”războiul” pe care îl duce cu Donald Trump. Dincolo de meme-urile de pe rețelele de socializare, un alt detaliu a stârnit interesul pasionaților de lux și modă: ce marcă sunt ochelarii și de la ce firmă?

Emmanuel Macron ar fi optat, , pentru o marcă locală, franțuzească, Maison Henry Jullien. Fondată în anul 1921, în Lons-le-Saunier, în regiunea Jura, Henry Jullien este un nume discret, dar extrem de apreciat în industria ochelarilor de lux. Modelul purtat de Macron la Davos, confirmat oficial de brandul de ochelari, este Pacific S 01 Double Or Palladium, creat în 2017. Acest model e disponibil în trei variante de culoare: gri, albastru și maro. Prețul perechii purtate de Macron este 659 de euro (în jur de 3.300 de lei).

Site-ul producătorului de ochelari, luat cu asalt

Potrivit reprezentanților brandului francez, ochelarii i-au fost oferiți lui Macron în 2024. După apariția de la Davos, site-ul producătorului a fost luat cu asalt, traficul crescând brusc, iar căutările globale pentru Henry Jullien au explodat, conform Google Trends. Mai mult, compania, aflată din 2023 sub umbrela grupului italian Wision Tech, a înregistrat chiar o creștere de aproape 6% a acțiunilor.

Davos, locul în care se poate decide soarta lumii

Orașul Davos din Elveția a devenit centrul planetei de câteva zeci de ore, loc în care au ajuns, pe lângă Emmanuel Macron, alți șefi de state, miliardari, bancheri, CEO ai unor companii din industria tehnologică, și nu numai. Pe agenda neoficială domină, însă, tensiunile geopolitice, reconfigurarea ordinii mondiale, războaiele comerciale, securitatea energetică și rolul inteligenței artificiale în economie și societate.

Tensiunile au crescut foarte mult în ultimele luni, iar fierbe după ce președintele american Donald Trump a spus, cu subiect și predicat, că vrea ca să fie sub tutela SUA. În spațiul public s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca America să apeleze la forța armată pentru a prelua insula, însă cei mai mulți politicieni pledează, în continuare, pentru o abordare diplomatică.