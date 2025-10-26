Cât costă ofsaidul semi-automat şi când va fi el implementat în SuperLiga! Ce spun cei de la LPF şi deţinătorii drepturilor tv de aceste investiţii

ADVERTISEMENT

România foloseşte sistemul de arbitraj video din sezonul 2022-2023. Au fost erori uriaşe de arbitraj îndreptate cu ajutorul VAR, dar controversele au rămas. O problemă care stârneşte nemulţumiri este cea legată de ofsaid, de multe ori meciul fiind întrerupt minute bune până se trag liniile şi se ia o decizie.

18 minute pentru două decizii VAR la Oţelul – U Cluj!

. Pentru două decizii VAR a fost nevoie de 18 minute de aşteptare, ceea ce i-a iritat atât pe fani, cât şi pe jucători. S-a încheiat 2-1 pentru ardeleni, meci prelungit cu 21 de minute.

ADVERTISEMENT

Alternativa o reprezintă ofsaid-ul semi-automat, o tehnologie care rezolvă situaţiile mult mai repede decât actualul sistem, în care arbitrii din camera VAR trag liniile în funcţie de imaginile pe care le au la dispoziţie.

Cât costă ofsaidul semi-automat! Sumă uriaşă pentru implementare

Doar că o astfel de tehnologie este costisitoare şi, cel puţin pentru moment, nici cluburile şi nici deţinătorul drepturilor TV nu au de gând să susţină această investiţie suplimentară, mai ales că e vorba de o sumă importantă.

ADVERTISEMENT

Implementarea şi folosirea ofsaidului semi-automat pe toate stadioanele pe timpul unui sezon costă în plus câteva milioane de euro. Nu a fost avansată o sumă exactă, dar costurile sunt substanţiale având în vedere faptul că e nevoie de minimum 10 camere extra doar pentru acest sistem.

ADVERTISEMENT

Ofsaidul semi-automat a fost folosit în premieră, la nivel de elită, la Cupa Mondială din Qatar. Apoi, ligile mari ale Europei precum Premier League, La Liga sau Serie A au început să folosească acest sistem. De cele mai multe ori, ofsaidul semi-automat şi costurile de rigoare sunt integrate în întreg sistemul VAR al campionatului respectiv.

Ce spun reprezentaţii LPF şi deţinătorul drepturilor tv despre implementarea ofsaidului semi-automat

, secretarul general Justin Ştefan şi CEO-ul eAD, deţinătorul drepturilor tv din SuperLiga, Orlando Nicoară, au vorbit despre implementarea ofsaidului semi-automat şi goal-line technology în SuperLiga:

ADVERTISEMENT

„Tehnologia de linia porții este costisitoare și trebuie văzut dacă este nevoie astăzi de ea. Să ne uităm la faze. Să vedem câte rezultate au fost compromise din cauza lipsei acestei tehnologii. Menirea VAR a fost una de a reduce numărul greșelilor de arbitraj, nicidecum de a le elimina. Asta e o poveste utopică, total nerealistă.

Și cred că misiunea aceasta, de diminuare, s-a realizat. Numărul greșelilor a scăzut, numărul nemulțumirilor a scăzut. Obiectivul, în acest moment, cu ajutorul partenerilor noștri, pe zona de VAR, este atins”, a spus Justin Ştefan.

Orlando Nicoară a declarat că întregul cost al implementării VAR a fost suportat de către deţinătorii drepturilor TV, spunând că deocamdată nu se poate discuta în mod realist de implementarea noilor tehnologii în SuperLiga:

„Nu cred că este realist astăzi să vorbim de alte tehnologii care sunt foarte costisitoare. Ne-am uitat la o tehnologie pe care încearcă să o implementeze Premier League, doar cu telefoane iPhone împrăștiate în jurul terenului. Vedem cum funcționează și, în funcție de ce se va întâmpla acolo, vom lua decizii.

Dar realist să zicem că vom avea ultimele tehnologii în următorii ani … Cred că Goal-line este implementat în foarte, foarte puține campionate în momentul de față”, a spus Orlando Nicoară.

Ce este ofsaidul semi-automat

Ofsaidul semi-automat (SAOT) este un instrument pentru arbitrajul video care automatizează elementele cheie ale procesului privind ofsaidul. Aceste elemente cheie sunt punctul de lovire, adică momentul exact în care a fost jucată mingea, respectiv poziţionarea fundaşului şi atacantului.

Pentru ofsaid, VAR confirmă sau recomandă o modificare a deciziilor luate în teren de arbitri în cazul unor situaţii de ofsaid la limită, aşa că ofsaidul semi-automat este folosit pentru a confirma sau pentru a schimba decizia.

Ofsaidul semi-automat înlocuieşte munca unui operator prin sugerarea punctului de lovitură şi crearea automată a liniilor de ofsaid pentru fundaşul şi atacantul relevant cu ajutorul camerelor video. Prin acest proces se economiseşte timp.

Decizia SAOT este revizuită şi aprobată de VAR, fiind creat un afişaj vizual afişat pe ecranele stadionului. La Cupa Mondială din 2022 au fost folosite 12 camere pentru ofsaid semi-automat, pe fiecare stadion. În Premier League se folosesc 31.