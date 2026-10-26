Cât costă, de fapt, organizarea galei Balonul de Aur. Cheltuielile din spatele ceremoniei la care participă marile vedete

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Decernarea „Balonului de Aur” 2026 va avea loc luni, 26 octombrie. Evenimentul se mută în acest an la Londra, întrucât cea mai importantă distincție la nivel individual din fotbalul mondial împlinește 70 de ani de la primul trofeu acordat, câștigat în 1956 de englezul Stanley Matthews, care evolua la acea vreme pentru formația Blackpool. Ceremonia este programată la ora 22:00, ora României, la teatrul London Palladium, iar organizatorii nu au făcut public un buget oficial pentru această ediție, dar putem deduce câteva cheltuieli foarte importante.

Cât costă organizarea galei Balonul de Aur

Pentru prima dată din 2019, gala în cadrul căreia se decernează „Balonul de Aur” se va desfășura într-un alt loc decât Théâtre du Châtelet, din Paris, capitala Franței. Pe lângă costurile pe care organizatorii le vor plăti pentru închirierea locației, aceștia vor mai trebui să asigure amenajarea scenei, producția audiovizuală, personalul, securitatea, logistica invitaților și realizarea trofeelor.

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Unde are loc gala Balonul de Aur 2026 și cât costă închirierea sălii

În 2026, cu ocazia împlinirii a șapte decenii de la primul „Balon de Aur”, câștigat de englezul Stanley Matthews în 1956, evenimentul va avea loc la Londra, după ce în ultimii 7 ani evenimentul a fost organizat de fiecare dată la același teatru din Paris. Astfel, de această dată spectacolul se va desfășura sub acoperișul uriașului teatru London Palladium.

Sala are o capacitate de aproximativ 2.286 de persoane, iar închirierea sa pentru un astfel de eveniment costă aproximativ 24.000 de lire sterline. În funcție de contractul încheiat cu locația, organizatorii vor mai trebui să plătească, de asemenea, și pentru instalarea camerelor, pentru iluminat, pentru covorul roșu și pentru alte lucruri ce pot genera cheltuieli suplimentare.

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Cine plătește pentru organizarea galei Balonul de Aur

Încă din anul 2024, gala este coorganizată de UEFA și Groupe Amaury, grupul care deține publicațiile France Football și L’Équipe. Marca este deținută de Groupe Amaury, în timp ce France Football coordonează sistemul de votare. Forul european contribuie cu expertiza sa în fotbal și gestionează drepturile comerciale internaționale. Chiar dacă pentru acest eveniment cheltuielile pot ajunge la sume impresionante, recuperarea investiției se realizează din drepturile comerciale, sponsori, drepturi de difuzare și pachete de ospitalitate, ce pot presupune locuri premium, masă și experiențe asociate cu covorul roșu.

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Cât costă trofeul Balonul de Aur. Din ce materiale este realizat

Deși aspectul său dă impresia unui trofeu din aur masiv, „Balonul de Aur” este, de fapt, realizat artizanal din metal. În realitate, premiul reprezintă o sferă metalică pe care se aplică un finisaj din aur, după care este așezată pe soclul din pirită, ce reprezintă un metal din clasa sulfurilor, denumit și „aurul nebunilor”. Realizarea manuală a acestui trofeu necesită până la 100 de ore de muncă, iar procesul începe cu aproximativ jumătate de an înaintea decernării.

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Conform producătorului , corpul trofeului este format din alamă și este alcătuit din două emisfere îmbinate. Suprafața sa este lustruită și acoperită printr-o baie de aur, după care începe și construirea soclului. La final se gravează toate detaliile mingii, însemnele și anul ediției, iar numele câștigătorului, bineînțeles, se gravează în etapa finală. Estimarea aproximativă a producției este de 3.000 de euro, însă valoarea simbolică a acestui trofeu cântărește mult mai mult. Cel mai bun exemplu este faptul că, în anul 2017, o replică a „Balonului de Aur” câștigat de Cristiano Ronaldo în 2013, în luptă cu Messi și Ribery, a fost vândută într-o licitație caritabilă pentru suma de 600.000 de euro.

Cât costă producția TV și transmisia galei Balonul de Aur

Fiind unul dintre cele mai așteptate momente dintr-un an, ceremonia „Balonului de Aur” va fi transmisă în direct de parteneri media din zeci de țări. În România, compania care a obținut drepturile de televizare este Clever Media, care deține Prima Sport. Cheltuielile pentru această transmisie nu presupun doar filmarea evenimentului, ci organizatorii trebuie să scoată din buzunar sume uriașe pentru regia de emisie, sunet și iluminat, echipe tehnice și distribuția semnalului. De asemenea, ei trebuie să asigure interviuri, imagini de pe covorul roșu și reacții după anunțarea câștigătorilor.

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Cât costă transportul, cazarea și securitatea vedetelor invitate

Transportul și cazarea sunt alte categorii importante, mai ales că invitații vin din toate colțurile lumii. Pe lângă fotbaliștii nominalizați, la Londra sunt așteptați antrenori, reprezentanți ai cluburilor, legende ale „sportului rege” retrase din activitate, dar și o mulțime de parteneri comerciali și jurnaliști.

Astfel, organizatorii trebuie să asigure bilete de avion pentru transportul aerian, mașini cu șofer pentru transferurile locale, camere de hotel pentru invitații ce vor rămâne în capitala Angliei peste noapte, securitate, protocol și catering. În total cheltuielile pentru sutele de invitați pot ajunge la sume cu șase zerouri.

Câți invitați participă la gala Balonul de Aur 2026

Numărul total al persoanelor ce vor participa la gala pentru decernarea „Balonului de Aur” din anul 2026 nu a fost făcut public, însă se așteaptă ca London Palladium să fie plin în seara în care se va desemna cel mai bun fotbalist al sezonului precedent. Astfel, ținând cont că sala are o capacitate de 2.286 de locuri, se așteaptă ca la eveniment să participe aproximativ 2.000 de persoane.

Persoanele prezente nu vor lua parte doar la momentul în care , ci vor asista, de asemenea, la decernarea a numeroase trofee precum „Balonul de Aur” pentru fotbal feminin, cel mai bun tânăr fotbalist, cel mai bun portar, cel mai bun antrenor și cel mai bun club al anului.

Cât valorează câștigarea Balonului de Aur pentru un fotbalist

Pentru un fotbalist, câștigarea „Balonului de Aur” nu presupune și obținerea unei sume de bani pentru performanța obținută. UEFA nu oferă astfel de premii odată cu cel mai râvnit trofeu din fotbal la nivel individual, însă, în funcție de câștigător, acesta poate avea clauze stipulate în contractele cu clubul sau sponsorii. Spre exemplu, în cazul în care Kylian Mbappe va fi votat cel mai bun fotbalist al anului, atunci Starul lui Real Madrid ar primi din partea clubului o sumă de 15 milioane de euro pentru această performanță.