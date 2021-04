Cât costă producția unui Samsung Galaxy S21 Ultra? Prețul de lansare, mai mic decât al generației S20

Noile Samsung Galaxy S21 Ultra i-au costat pe producătorii sud-coreeni ceva mai puțin decât modelele de anul trecut. Cât de mare este, însă, diferența?

Samsung a reușit ca, odată cu noile telefoane din gama Galaxy S, să ofere prețuri mai reduse la lansare decât a făcut-o în 2020. Asta s-a tradus prin vânzări mai ridicate și implicit, un succes mai mare al telefoanelor.

Dacă prețul de vânzare a fost mai mic, asta presupune și un cost mai mic de producție al telefoanelor. O analiză recentă a costului materialelor și componentelor folosite pentru Samsung Galaxy S21 Ultra arată astfel: modelul de 128 GB, cu procesor Snapdragon 888, care are un preț de listă de 1.199 de dolari, a costat ”doar” 533 de dolari în producție. Costul este cu 7% mai mic decât cel al modelului S20 Ultra, lansat în prima parte a lui 2020.

Raportul arată că memoria RAM, tranziția către un procesor cu modem 5G integrat, o reducere a numărului de module de antenă mmWave și înlăturarea încărcătorului și a căștilor din cutia de vânzare sunt principalii factori care contribuie la un Samsung Galaxy S21 Ultra mai ieftin.

Samsung, costuri de producție reduse pentru seria S21

Am putea fi tentați să afirmăm că Samsung obține un profit de 666 de dolari pentru fiecare telefon de acest fel vândut. Fiecare smartphone este rezultatul unui amplu proces de cercetare și dezvoltare, la care se adaugă costuri imense de marketing, dar și alte costuri ce nu pot fi cuprinse în lista de materiale și componente.

Scăderi de costuri au înregistrat și modelele Galaxy S21 și S21 Plus. Aici, Samsung a reușit să scadă cu 12%, respectiv 13% costurile de producție.

În cazul acestor telefoane, diferențele apar pe fondul înlăturării camerei foto 3D ToF (de pe modelul Plus), dar și display-uri cu rezoluție mai scăzută. Mai mult, varianta Plus are și mai puțină memorie RAM decât modelul predecesor.

Per total, Samsung a luat o decizie inspirată în ceea ce privește reducerea de preț pentru noile telefoane, care, venind la pachet cu costuri reduse, ajută compania să intre într-o perioadă ceva mai bună, mai ales după vânzările mai slabe ale seriei S20.