Cât costă publicitatea la Antena 1 la finala Cupei Mondiale! Trei spoturi sunt cât un apartament în Bucureşti. Exclusiv

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S-a aflat cât costă publicitatea la Antena 1 la finala Cupei Mondiale. Ultimul act al turneului final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va juca duminică, 19 iulie, de la ora României 22:00, pe „MetLife Stadium” din New Jersey. Spania s-a calificat deja în marea finală după ce a învins în semifinale Franța cu scorul de 2-0.

Cât costă publicitatea la Antena 1 la finala Cupei Mondiale

, miercuri seară de la ora 22:00. Din informațiile obținute de FANATIK, pentru meciul din finala mare a competiției, Antena 1 a scos la vânzare spoturi publicitare de câte 20 de secunde, care vor fi difuzate la TV cu puțin timp înainte de startul partidei, pentru o sumă de 8.462 de euro fiecare.

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De asemenea, pentru același interval de timp, vor exista și anumite reclame imediat după intonarea celor două imnuri, chestiune devenită deja clasică, în special la acest Mondial, și denumită sugestiv „Golden break”, la un preț de 25.319 euro per spot. Cele mai scumpe spoturi publicitare disponibile la vor fi bineînțeles cele aferente deja celebrei pauze de hidratare, prevăzute la jumătatea fiecărei reprize.

Acolo prețul este de 31.648 de euro pentru 20 de secunde de reclamă. În timpul pauzei, un astfel de interval pentru publicitate costă 16.813 euro, iar imediat după fluierul final ajunge la 8.242 de euro. Așadar, dacă adunăm prețul unui spot publicitar disponibil după imnuri cu cel al unuia aferent pauzei de hidratare și cu prețul unui interval alocat la pauza meciului, ajungem la un total de aproximativ 72.000 de euro, adică prețul mediu al unui apartament în București în prezent.

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Prețurile pentru un spot publicitar de 20 de secunde la Antena 1 pentru fiecare interval în parte la finala Cupei Mondiale: