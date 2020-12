Cât costă puloverul lui Lionel Messi. Ce a declarat argentianul despre averea sa

Lionel Messi a făcut senzație cu puloverul purtat la ultimul interviu din acest an, care valorează aproape cât salariul minin lunar din Spania, iar argentianul a vorbit și despre averea sa fabuloasă.

Messi a rupt tăcererea și a vorbit despre plecarea sa de la FC Barcelona într-un interviu-eveniment pentru postul TV spaniol La Sexta, despre relația tensionată cu fostul președinte al catalanilor, Bartomeu, dar și despre planurile sale de viitor.

Interviul lui Messi încă stârnește reacții chiar și la câteva luni de la publicare și potrivit presei spaniole, puloverul gri îmbrăcat de argentian costă o avere raportat la veniturile unui spaniol de rând.

Puloverul lui Messi costă 895 de euro, cu 55 de euro mai puțin decât salariul minim din Spania

Puloverul marca Dolce & Gabbana purtat de Messi în cadrul acelui interviu acordat jurnalistului Jordi Évole valorează nu mai puțin de 895 de euro, aproape cât salariul minim pe economie acordat lunar în Spania: „Cu 55 de euro mai puțin decât salariul minim din Spania în acest an, 950 de euro. Și mai scump decât salariul minim din 2019, care era 735,90 euro“, remarcă publicația La Razon.

Intrat în ultimele șase luni de contract cu FC Barcelona, Messi nu va juca la meciul cu Eibar și poate semna cu orice echipă, iar argentianul și-a arătat interesul de a juca în Statele Unite ale Americii.

Articolul vestimentat purtat de Messi este confecționat 100% din cașmir, iar presa de modă din Spania anticipează deja că puloverul va fi extrem de căutat în următoarea perioadă, tocmai pentru că starul sud-american s-a afișat cu el.

Lionel Messi a devenit recent miliardar și câștigă anul de la Barcelona 100 de milioane de euro

Lionel Messi este unul dintre cei mai bogați fotbaliști din istorie și a ajuns la venituri de peste 1 miliard de euro la 33 de ani conform Forbes.com. Messi nu lasă nimic la voia întâmplării și este atent cu fiecare sumă pe care o încasează: „Știu ce am, ce fac, ce nu fac. Sunt conștient de absolut tot”, a declarat Messi în dialogul cu Jordi Évole.

Argentinianul însă plătește prețul pentru toată această faimă zi de zi: „Sunt un privilegiat pentru tot ceea ce trăiesc. Dar sunt momente în care mi-ar plăcea să fiu anonim și să mă bucur că merg la piață, la un film, la un restaurant sau la un supermarket, fără să ai mereu 300 de ochi care te privesc și te urmăresc“, a mai spus cu regret Messi.

În același timp, Messi se bucură de toată atenția și dragostea fanilor de pretudindeni: „Sunt recunoscător pentru dragostea primită în toată lumea. E spectaculos, dar mi-ar plăcea să trec neobservat atunci când sunt cu copiii mei“, a mai spus argentinianul pentru La Sexta.

Cât câștigă Messi din contractele de publicitate și din postările de pe instagram

Lionel Messi este cel mai bine jucător plătit al planetei. Salariul său brut la FC Barcelona ajunge la 126 de milioane de dolari pe sezon, incluzând aici şi bonusurile pentru atingerea diferitelor obiective de echipă şi personale, numai salariul în sine, sub formă netă, fiind de 48 de milioane de dolari. Conform Forbes, argentinianul este lider în clasamentul veniturilor fotbaliștilor în 2020, devansându-l pe marele său rival Cristiano Ronaldo. Portughezul de la Juventus Torino va încasa 117 milioane de dolari, cu nouă milioane mai puțin decât Messi.

Pe lângă banii din contractul cu Barcelona, Messi mai are venituri din publicitate. Argentinianul colaborează cu giganți precum Adidas, Pepsi, Gatorade, Huawei şi MasterCard. Doar din înţelegerea cu Adidas, devenită pe viaţă din 2017, Messi primeşte 12 milioane de dolari, iar din contractul cu Pepsi, Gatorade, Huawei şi MasterCard provine restul sumei până la 32 de milioane de dolari anual. Messi e primul din istoria sportului pentru care s-a creat linia de încălţăminte Adidas Messi.

Lionel Messi investește o mare parte din banii câștigați. Starul Barcelonei are o serie de hoteluri în Ibiza şi Mallorca, iar din 2017 a devenit şi proprietarului stabilimentului de patru stele din Barcelona MiM Hotel, pentru care a plătit 33 de milioane de dolari. O noapte în acest hotel este tarifată la preţuri între 250-350 euro. Fotbalistul are succes și în modă, unde s-a asociat cu Ginny Hilfiger, sora cunoscutului creator de modă Tommy Hilfiger. Aşa a apărut pe piaţă The Messi Stores, o linie amplă de vestimentaţie. Ba mai mult, în China va inaugura un parc tematic care îi aparţine cu hologramele spectaculoase dar și alte surprize reale sau virtuale care au legătura cu viața lui Messi.

Duelul cu Cristiano Ronaldo pe teren, la avere și… pe instagram

Cristiano Ronaldo este primul miliardar din fotbal, duelându-se cu marele său rival Mess și la acest capitol. De altfel. portughezul l-a depășit pe Leo Messi și la veniturile din instagram.

De altfel, în cadrul galei Globe Soccer Awards, găzduită de Dubai, Cristiano Ronaldo l-a învins pe Lionel Messi în cursa pentru marele trofeu, devenind astfel fotbalistul secolului.

Dacă mergem mai departe cu comparația, Ronaldo are cu 76 de milioane mai mulți fani pe instragram decât Lionel Messi și câștigă mai mult decât rivalul său și la acest capitol.